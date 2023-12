Honoré par la CAF…Macky Sall exprime sa gratitude à Patrice Motsepe

Le président sénégalais, Macky Sall, a récemment exprimé sa profonde gratitude à la Confédération Africaine de Football (CAF) après avoir été honoré du prestigieux Prix d’Excellence lors de la cérémonie des CafAwards. Dans un discours empreint de reconnaissance, le chef d’État a souligné l’importance de cette distinction, non seulement à titre personnel, mais en tant que reconnaissance des efforts déployés pour promouvoir le football et le sport en général au Sénégal et sur le continent africain.

« Je suis honoré de recevoir le prestigieux prix d’Excellence du Président de la CAF, lors de la cérémonie des CafAwards. Je tiens à exprimer ma gratitude au Président Patrice Motsepe et à la CAF pour cette distinction qui honore toute la nation sénégalaise », a déclaré Macky Sall. « J’y vois, certes, la reconnaissance d’efforts consentis pour le rayonnement du football en particulier et du sport en général ; mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts, dans nos pays et sur notre continent. Je saisis cette belle occasion pour féliciter notre compatriote Lamine Camara sacré meilleur jeune joueur de l’année », ajoute le chef de l’Etat.