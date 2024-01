Linguère : Une femme de 55 ans retrouvée pendue à un arbre

C’est l’émoi et la consternation au village de Pourdy, situé dans la commune de Warkhokh, dans le département de Linguère. Une femme, âgée de 55 ans et connue sous le nom de C. Ba, a été retrouvée morte pendue à un arbre à quelques encablures du village. Le drame est survenu hier jeudi vers treize heures.

Les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues, mais il ressort que la fille de la victime, qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, aurait mis le feu sur plusieurs habitations du village. Ne pouvant pas supporter cet acte posé par sa fille, d’après les témoignages sa mère Coumba Ba aurait décidé de mettre fin à sa vie une heure après en se donnant la mort par pendaison. La victime s’est servie d’une corde pour commettre l’irréparable, selon Seneweb.

Après un constat d’usage, la dépouille de la dame a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lo par les sapeurs-pompiers de Linguère et la gendarmerie a ouvert une enquête. La défunte laisse derrière elle un mari déboussolé et six enfants.