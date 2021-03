Me Dior Diagne a saisi le Bâtonnier d’une plainte contre les agissements de Me Bamba Cissé et Pape Samba So dit Gaby, auteur supposé de la plainte d’Adji Sarr contre le leader de Pastef. Elle dénonce des accusations « infondées » contre elle dans cette affaire qui éclabousse Ousmane Sonko.

Voici l’intégralité de la lettre de Me Dior Diagne :