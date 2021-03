Manifs…Barth balance les socialistes recruteurs de nervis

Barthélémy Dias ne lâche toujours pas l’affaire. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui disait détenir « toutes les preuves de l’implication de la Direction du Parti socialiste dans le recrutement des nervis » durant les manifestations, commence à citer des noms.

Sur sa page Facebook, Barth à donner des noms. Voici in-texto son post sur le réseau social repris :

« J’insiste, persiste et signe!!!

La Direction du Parti Socialiste (P.S) a cautionné le recrutement, l’armement et le déploiement de nervis qui ont occasionné la mort de citoyens sénégalais.

Le P.S a choisi d’être apprivoisé au nom d’une politique alimentaire au-dessus des intérêts du peuple.

J’accuse Mr Ali Mane (maire de Paoskoto, responsable politique et recruteur de nervis).

Je dénonce l’irresponsabilité de Mme Aminata MBENGUE NDIAYE, à travers le torchon de communiqué pondu pour amuser le prince.

Où est l’auto saisine de Mr le procureur de la République??

A bon entendeur…..

La lutte continue!! »

Mais selon Walfnet, les personnes accusées n’ont pas encore répondu aux accusations du maire de Mermoz/ Sacré-Cœur.