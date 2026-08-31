Lionel Messi annonce sa retraite internationale avec l’Argentine

Après deux décennies sous le maillot de l’Albiceleste, Lionel Messi a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. À 39 ans, le capitaine argentin quitte la sélection avec 207 sélections, 125 buts et un palmarès exceptionnel.

Une page se tourne pour le football argentin. Lionel Messi ne portera plus le maillot de l’Albiceleste. La légende de Rosario a annoncé ce lundi sa décision de prendre sa retraite internationale, après vingt années consacrées à la sélection.

Avec 207 apparitions et 125 buts, le septuple Ballon d’Or quitte l’équipe nationale après une aventure marquée par de nombreux succès. Cette décision intervient après plusieurs semaines de réflexion, notamment depuis la finale de la Coupe du monde 2026, perdue face à l’Espagne (0-1 après prolongation).

Longtemps hésitant sur la suite de son parcours avec l’Argentine, Messi a finalement choisi de tourner la page. Dans un message adressé aux supporters, il a expliqué les raisons de son choix.

« Après tout ce temps écoulé depuis la finale et après y avoir longuement réfléchi, je veux vous annoncer que je prends ma retraite de l’équipe nationale. C’est une décision qui m’a fait mal et qui me fait encore mal au plus profond de mon âme, mais je comprends que le moment est venu », a-t-il déclaré.

Le capitaine de l’Albiceleste a également rappelé son attachement au maillot national et les sacrifices consentis au cours de ses vingt années avec la sélection.

Messi assure avoir « toujours tout donné » pour l’Argentine, avec l’ambition de rendre les supporters fiers. Désormais, il estime que le moment est venu de laisser la place aux jeunes joueurs.

« Il ne reste plus grand-chose, des chapitres se tournent, et celui-ci me fait particulièrement mal. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours faire partie de l’équipe nationale. Je me suis donné à fond, je n’ai plus rien à offrir. De très grands jeunes arrivent derrière et méritent leur place », a-t-il ajouté.

L’ancien joueur du FC Barcelone a également adressé un hommage à sa famille, à ses entraîneurs, à ses coéquipiers et aux dirigeants qui l’ont accompagné durant son parcours international.

Le départ de Messi marque un changement majeur pour la sélection argentine, dont il était encore un élément important malgré le poids des années.

Lors de la Coupe du monde 2026, le numéro 10 avait notamment inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.

Longtemps critiqué en Argentine pour son incapacité à décrocher un grand trophée avec la sélection, Messi a progressivement inversé cette perception grâce aux titres remportés avec l’Albiceleste.

Son palmarès international comprend notamment la Copa América en 2021 et 2024, la Finalissima en 2022, la Coupe du monde 2022 ainsi que la médaille d’or olympique obtenue en 2008.

Après vingt années de présence au sein de la sélection, Lionel Messi laisse désormais sa place à une nouvelle génération.

L’Argentine devra ainsi composer sans son emblématique numéro 10, tandis que Messi suivra désormais les performances de l’Albiceleste depuis les tribunes.

Une page majeure de son histoire avec la sélection se referme ainsi après deux décennies et un parcours marqué par des moments historiques.