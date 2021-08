(Vidéo) Lionel Messi en larmes : « Ça y est, c’est fini. »

« Il est l’heure pour moi de dire au revoir à Barcelone. » En pleurs, Lionel Messi a confirmé son départ ce dimanche en conférence de presse. Un vrai coup de bambou pour tous les amoureux du football, mais aussi et surtout pour lui : « Je n’ai jamais imaginé faire mes adieux ici, mais plutôt dans le stade avec mes coéquipiers et les supporters. Je me retire du club sans voir tous les fans depuis un an et demi, c’est une situation difficile. »

Alors que tout semblait ficelé pour une prolongation – la presse espagnole rapporte même que le club avait réservé un restaurant, pour fêter l’événement -, la Liga aurait fait capoter l’accord pour une histoire de salaire. Leo Messi l’a encore en travers de la gorge : « La Liga a bloqué, j’ai tout fait pour rester au Barça.

L’année dernière, je voulais partir. Mais j’ai été convaincu de rester ici, dans ma maison. C’est tellement dur… Quand j’ai appris la nouvelle, c’est comme si mon sang s’était glacé d’un coup. J’ai passé une grande partie de ma vie ici, je suis arrivé il y a 21 ans alors que j’étais encore un enfant. Je pars avec ma femme et mes trois enfants à qui j’ai promis de revenir ici, c’est notre maison. »

Des mots émouvants, qui ont précédé une standing ovation de deux bonnes minutes. Reste qu’à 34 ans, le numéro dix a encore de belles lignes de sa carrière à écrire. Et si c’était au Paris Saint-Germain ?

This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

« Le PSG, c’est une possibilité. Plusieurs clubs se sont manifestés, mais je ne peux rien confirmer pour l’instant, a précisé l’attaquant. Le selfie avec des joueurs de Paris ? C’est une coïncidence, on était en vacances. Ils m’ont dit de venir au PSG, mais c’était juste une blague. » Blague ou pas, la rumeur commence à prendre énormément d’épaisseur. Selon L’Équipe, Lionel Messi est même attendu à Paris en cette fin de week-end avant de passer sa visite médicale dans la foulée.

Une nouvelle aventure démarre.