Coup de tonnerre ! Messi…en route vers le PSG

La crise interne qui agite le Barça est l’occasion de rappeler que Lionel Messi pourra quitter le Barça librement en juin prochain. A en croire la Gazzetta dello Sport, le PSG serait parmi les clubs à même de l’accueillir.

Après près de 20 ans passés à Barcelone, Lionel Messi va-t-il quitter les Blaugrana à la fin de la saison ? Certains l’envisagent de plus en plus. La faute au coup de sang de l’Argentin contre Eric Abidal après l’interview du directeur technique catalan. Le message posté par le sextuple Ballon d’or dans lequel il demandait aux dirigeants barcelonais de prendre leurs responsabilités a forcément laissé des traces. Revenu précipitamment d’un déplacement à l’étranger, Josep Maria Bartomeu a tant bien que mal circonscrit l’incendie, en appelant à l’«union sacrée» alors que le Barça, déjà fragilisé par les blessures, va jouer (très) gros dans les prochaines semaines. Et si Sport assure que le président barcelonais est même parvenu à réconcilier les deux hommes, Lionel Messi l’aurait toujours mauvaise contre ses dirigeants, selon la Sexta.

Le PSG le plus généreux ?

L’occasion pour la Gazzetta dello Sport de rappeler que Lionel Messi peut quitter librement le Barça à la fin de la saison. La faute à une «clause de sortie» qui lui permet de partir gratuitement pour peu qu’il prévienne le Barça d’ici fin mai. A en croire le quotidien transalpin, cinq clubs seraient en mesure d’accueillir la star argentine: le PSG, Manchester City, Manchester United, la Juventus Turin et l’Inter Milan. Cinq clubs capables de lui offrir un salaire oscillant entre 50 et 85 millions d’euros. Et si le PSG pourrait se montrer tout particulièrement généreux, le Daily Mail assure que les Citizens sont les mieux placés pour attirer Lionel Messi du fait de la présence de Pep Guardiola sur le banc mancunien. Le Barça n’a évidemment pas renoncé à faire signer un nouveau bail à son joueur vedette. Si les discussions autour d’une prolongation n’ont pas encore débuté, les dirigeants catalans resteraient confiants. Ils n’en auraient pas moins déjà un plan B en tête: rapatrier Neymar et faire venir Lautaro Martinez.