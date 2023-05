L’IRAS refuse de créditer le 3e mandat de Macky Sall

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS) a signé et signifié son adhésion à la plateforme des Forces Vives de la Nation (F24 ) pour lutter contre toute anti constitutionnelle troisième candidature à l’élection présidentielle de 2024 qui serait un dangereux recul démocratique et une remise en cause des droits et des libertés qui fondent la souveraineté du peuple.

L’IRAS , résolument engagée et déterminée pour la défense de la constitution, reste ancrée dans ses principes fondamentaux dont une candidature socialiste à la présidentielle de 2024 .

Cette posture trouve son préalable contre la troisième candidature du président Macky Sall qu’une très infime et insignifiante partie du régime voudrait imposer au peuple sénégalais par une communication aux éléments de langage parfois dangereux pour la cohésion nationale.

L’IRAS , sans nier les réalisations structurelles visibles et palpables du président Macky Sall et sans intention d’amplifier les nombreux scandales financiers , fonciers et économiques et les atteintes aux droits et libertés , refuse de créditer le reniement de la parole librement consentie .

En effet, après consultation du conseil constitutionnel, juridiction compétente en matière électorale, le président de la république a , au terme du référendum de 2016 , été autorisé par le peuple à réduire la durée du mandat présidentiel de sept à cinq an sans incidence sur le nombre de mandats présidentiels définitivement scellé et limité à deux depuis 2001 .

Par conséquent, en vertu de l’alinéa 7 de l’article 103 de la constitution, aucun sorcier ne peut plus remettre , par une interprétation catilinaire , en cause la forme républicaine de l’état , le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats présidentiels .

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS) ne reculera devant rien ni personne pour le respect de ces dispositions constitutionnelles.

Cependant, L’IRAS, aux oreilles du monde , des démocrates, de l’Afrique, des africains , du Sénégal et des sénégalais , déclare que la tenue d’un congrès extraordinaire pour changer la vie du parti socialiste dans son organisation et son fonctionnement reste un impératif .

Elle continuera à faire de la fin de l’intérim ou de la suppléance , des retrouvailles socialistes et du rajeunissement des instances et du retrait du parti socialiste de la coalition BBY, son sacerdoce .

Les laudateurs, les flatteurs et les thuriféraires, comme des gypaètes, profitant de l’incapacité physique de la secrétaire générale intérimaire , entre manipulations, mensonges et trahisons œuvrent et complotent pour le maintien du parti socialiste dans la coalition BBY qui a fini de l’occire.

Il est , par conséquent, indéniable que la direction actuelle du parti socialiste ne contrôle plus ses bases qui , non seulement regrettent mais refusent l’assujettissement de leur histoire , de leur identité et de leurs valeurs dans la coalition du président Macky Sall.

Ce dernier a , avec un génie certain, réussi à mettre toute la gauche sénégalaise dans une posture de dépendance qu’auraient rejetée Ousmane Tanor Dieng et Amath Dansokho , illustres disparus , attachés à la dignité .

Ils auraient mis fin à l’existence de BBY en ces périodes de troubles politiques et de tensions sociales qui hantent les sénégalais et ternissent l’image et la démocratie sénégalaise en Afrique et dans le monde .

En effet la durée des termes du compagnonnage était fixée , sans ambiguïté , à 2024 contrairement aux allégations et revirements de certains acteurs des conclusions des Assises Nationales.

Birahim Camara

Chargé des questions administratives et financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes