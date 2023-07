L’IRAS reste opposer au troisième mandat

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS) réaffirme son opposition à toute violation de la constitution .

Dans son esprit et sa lettre.

C’est pourquoi elle dénonce très fortement les déclarations des camarades Alioune Ndoye , maire de Dakar-Plateau et Abdoulaye Vilane, président du conseil départemental de Kaffrine qui , sans mandat , ont validé au nom du parti socialiste la troisième et illégale candidature du président Macky Sall.

L’IRAS condamne fermement les propos de ces deux camarades qui , délibérément, ont piétiné les recommandations du dernier séminaire du parti socialiste.

Elle ne reculera devant rien ni personne pour exiger leur traduction ou leur comparution devant l’instance disciplinaire pour violation des statuts, du règlement intérieur et de la charte du militant socialiste.

L’IRAS dénonce énergiquement

l’abracadabrantesque déclaration de ces habitués à la trahison des valeurs socialistes .

Elle appelle tous les militants du parti socialiste et le peuple sénégalais à se tenir prêts pour combattre le cynique projet de troisième candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 .

Elle exhorte les sénégalais de toutes les confréries, de toutes les religions des villes ( ouvriers, artisans, artistes, commerçants, marchands ambulants de tous les secteurs informels ) et des régions ( pêcheurs, paysans eleveurs , bergers ) , les jeunes et les femmes (de l’intérieur et de l’extérieur) à ne ménager aucun sacrifice pour imposer le respect de la constitution au président sortant et à ses laudateurs nourris au sein de Hindi .

Pour L’IRAS, il s’agit de sauver la démocratie, la liberté ,l’état de droit et la republique pour lesquels aucun sacrifice ne sera de trop .