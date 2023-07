Mamadou Ibra Kane demande à Macky de « céder le pouvoir »

Dans une vidéo, le leader du Mouvement Demain C’est Maintenant (DCM), Mamoudou Ibra Kane, a tenu à adresser un message au président Macky Sall, en prélude à son adresse à la nation ce lundi à 20 heures. « Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, va s’adresser ce soir à la nation sénégalaise et à la communauté internationale sur une question qui agite le Sénégal depuis des années. Question relative au nombre de mandats impartis au président de la République du Sénégal. Nombre de mandats limités à deux, pas trois encore moins 4. Ce que nous attendons du président de la République est qu’il respecte d’abord la constitution qui lui interdit de briguer une troisième candidature ou un troisième mandat. Constitution réformée en mars 2016 par voie référendaire, qu’il respecte également la parole donnée. Il l’a dit et redit, ici au Sénégal et à l’étranger. Il l’a écrit dans son livre le Sénégal au coeur. « Si vous me réélisez, considérez que je ferai un deuxième et dernier mandat ». Il a même écrit un second et dernier mandat », a déclaré le journaliste.

Avant de poursuivre en ces termes : « Ce que nous lui demandons, c’est de respecter la constitution, de respecter la parole donnée et de respecter le peuple sénégalais. Il n’y a qu’une parole qui est attendue aujourd’hui du président de la République, c’est de dire, je ne briguerai pas un troisième mandat parce que la constitution me l’interdit. Que son parti choisisse un candidat ou sa coalition, qui fera face à d’autres candidats d’égale dignité dans un jeu démocratique ouvert, une compétition électorale transparente, calme, libre et démocratique. Et que les sénégalais choisissent en connaissance de cause ».

Selon le leader du Mouvement Demain C’est Maintenant (DCM), « la paix dépend de vous Monsieur le président. Trêve de menaces parce que ce n’est pas bon, c’est un jeu dangereux. Nous avons entendu ce que vous avez dit devant les maires que vous avez reçu. Le Sénégal a besoin de paix, de stabilité….Monsieur le président, veuillez ce soir, à entrer dans l’histoire par la grande porte en vous limitant aux deux mandats qui vous sont impartis parce que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats…. », a-t-il conclu.