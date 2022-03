La Ligue des Masses (L.M) ne participera pas aux élections législatives

La Ligue des Masses (L.M) informe l’opinion nationale et internationale, les partis politiques et les coalitions politiques qu’elle ne participera pas aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022 parce que toutes les garanties ne sont pas données pour la tenue d’un scrutin régulier, transparent et démocratique.

Pour la Ligue des Masses (L.M) ce scrutin est organisé sous la tutelle d’un ministre de l’Intérieur connu pour sa proximité avec le régime en place. En sus, le Parti constate avec regrets la violation répétée du code électoral et des conventions internationales paraphées par le Sénégal. Sans oublier le manque de transparence du corps électoral, une CENA impuissante en manque de ses pouvoirs, une administration neutralisée, une presse ballonnée et un parrainage inopportun et censitaire. En conséquence, la Ligue des Masses (L.M) ne peut pas cautionner des résultats préfabriqués, connus d’avance et qui sapent carrément la volonté des masses laborieuses sénégalaises.

Enfin, la Ligue des Masses (L.M) invite les populations à plus de vigilance et lance un appel à tous les acteurs politiques à plus de tolérance, de sérénité et de retenue.

Dakar, le 15/03/2022.

Cheikh Sidiya DIOP