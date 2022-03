(par Abdoulaye Mamadou Guissé)

En effet l’âme du poète parolier qu’il est , demeure pour l’eternité le décret de l’immortalité de Thione Ballago Seck.

Sa vie, cet alliage de joies et de tortures inhumaines a finalement écrit en lettres d’or son destin multidimensionnel.

Thione Ballago Seck est le temps , sa musique est notre instant .

Les exigences créatives et les rigueurs de la verité du génie né sont plus l’apanage des dieux de la musique depuis que le lion de Diaga s’est inscrit dans l’inspiration des élus de la parole sacrée.

Tu es là mon artiste, tu vis et tu respires mon poète.

J’écoute encore les battements de ton cœur si fort, et j’entends toujours les mélodies soumises à ton verbe faire allégeance à tes paroles du poète qui courtise ailleurs dans la hauteur des cieux de la verité absolue.

Thione Ballago Seck, du coran à la bible, de l’évangile à la Tora, tu as rendu l’homme à la verité des messagers . Tu as parachevé la révolution des prophètes et bien transmis l’heritage.

Thione Ballago Seck , tu as choisi comme demeure éternelle Yoff la Sainte, et voisin fidèle l’atlantique entre Ngor, Nguédiaga, Malika et Camberene le chemin du paradis.

Tu as choisi le commencement de ta vie ici à Yoff la lumineuse, yoff la colombe entre les mains de Dieu Allahou .

Thione Ballago Seck chante ,

Mar yacine chante,

Que retentissent tes déclamations jusqu’à la Mecque, haut lieu de refuge où se cristallisent les merveilles de ton unique ami, ton noble maître, le fils d’Abdallah, notre source d’espoir qui ne tari jamais.

Ton petit frère,

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé.

Tu me manques tellement Thione,

Et tu sais pourquoi.