Locales 2022 : 7 dossiers de candidature rejetés à Kaolack

Les différentes listes de coalitions ou de partis en lice sont affichées à la Préfecture de Kaolack en vue des élections du 23 janvier prochain. Il ressort des chiffres corroborés par le Préfet du département que la circonscription administrative compte 76 listes en jeu dont 7 pour la capitale régionale et 8 pour la conquête du Conseil départemental.

Outre les coalitions Yewwi Askan Wi (YAW) et Benno Bokk Yaakaar (BBY), des déclinaisons de coalition nationales ont fait leur apparition. C’est le cas notamment de Gox Yu Bess, Jammi Gox Yi où la grande coalition Gueum Sa Bopp. La coalition And Nawle And Liggey, de l’homme d’affaires Serigne Mboup, est également dans la course pour la commune et le département.

Les autres listes se retrouvent dans les 09 communes du département. Ce qui donne un total de 76 coalitions de partis ou partis dans le département de Kaolack. Selon Le Soleil, 07 dossiers font l’objet d’un rejet pour divers manquements. Quatre coalitions ou partis ont adressé un recours à la Cour d’appel. Actuellement, un seul dossier reste à vider, informe la source.