Locales 2022 : Diouf Sarr a échoué face aux malades mentaux

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr

Locales de 2022 à Dakar : Abdoulaye DIOUF SARR a également perdu face aux malades mentaux, selon Ansoumana DIONE.

L’autre particularité de ces élections locales de 2022, était le combat mené par l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), contre le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Pour avoir empêché la résolution de l’errance des malades mentaux, entre autres problèmes liés à la santé mentale, Ansoumana DIONE et compagnie s’etaient résolument engagés à lui barrer la route, pour la Mairie de Dakar, un objectif largement atteint.

En vérité, si le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR a perdu ces élections locales, c’est dû également, en partie, à la détermination du Président de l’ASSAMM, Ansoumana DIONE, à travers ses nombreuses sorties quotidiennes à l’endroit de l’autorité sanitaire. Avec cette troisième défaite, après celle de Dakar et Yoff, ce sont les malades mentaux qui célèbrent leur éclatante victoire, face à leur Ministre de tutelle, qui était devenu, paradoxalement, leur pire ennemi. Ainsi, il a accepté de jouer avec le feu et il a donc perdu.

En choisissant Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, comme candidat à la Mairie de Dakar, le Président Macky SALL avait ignoré que ce dernier avait un lourd contentieux avec les personnes souffrant de troubles mentaux. Et, dans ces conditions, il ne pouvait point sortir de ces élections locales, avec la plus petite victoire, même dans la Commune de Yoff qu’il a perdue, avec autant de surprises et de déceptions. Maintenant, il a parfaitement compris que ces locales, pour lui, devaient se jouer avec les malades mentaux.

Rufisque, le 29 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)