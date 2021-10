Locales 2022 : Dr Fall Mbaye noue une grande alliance à Mbacké

La candidature à la mairie de Mbacké du Dr Fall Mbaye suscite beaucoup d’espoir dans la commune. Chaque jour des adhésions en masse sont notées. Une grande alliance avec une force de frappe non négligeable est scellée.

Le mouvement Disso And Défar Mbacke, le parti de Serigne Ousseynou Fall chef religieux Baye Fall et ancien candidat à la présidence, le MDC et l’Union pour la Démocratie et le Social du Sénégal de Serigne Fallou Mbacke Ibn El Hadji Bara Mbacke Falilou viennent de signer un partenariat pour les locales de 2022.

Docteur Fall Mbaye président du Mouvement And Défar Mbacke continue de bénéficier de soutien de taille. La réunion de prise de décision s’était tenue hier après midi au domicile de Serigne Assane Fall frère jumeau de Serigne Ousseynou Fall.