Locales 2022…Le maire de Sébikotane reçoit un soutien de taille

Le maire sortant de la commune de Sébikotane a exprimé hier lors du meeting de Bby, sa satisfaction politique avec l’arrivée de Souleymane Diouf son adversaire aux locales de 2014, responsable communal et départemental au Parti Démocratique Sénégalais.

L’arrivée d’un nouvel allié conforte la coalition du camp présidentiel dans la commune de Sébikotane. En effet, le responsable du Pds, responsable dans l’Oncav membre à la fédération de foot en l’occurrence Souleymane Diouf a annoncé hier lors du meeting à Sébikotane son soutien sans condition au maire sortant en l’occurrence Abdoulaye Lô. Selon lui, le bilan du maire sortant est satisfaisant et il mérite une réélection pour poursuivre les efforts.

Bien que nous ne nous sommes pas de la même obédience politique mais, la lecture que nous en faisons, c’est qu’en temps que citoyens et acteurs nous devront mettre nos intérêts personnels et politiques au-dessous de celui de la commune. Bref, l’intérêt de la commune est plus important pour moi qui appuie sans cesse la population.

La coalition Bby m’a désigné sur la liste départementale et communale. Et c’est à ce niveau-là que le travail doit être beaucoup plus approfondi pour permettre aux alliés et aux investis sur la liste de participer à hauteur de leur représentativité a soutenu, Souleymane Diouf.

Nous sommes dans une phase d’apprentissage d’un compagnonnage entre responsables de parti. Et ce compagnonnage sera évalué après le scrutin du 23 janvier 2022, confie le responsable libéral.

Il a confié aux nombreux militants venus de tous les quartiers que ce compagnonnage électoral symbolise une perspective de gouvernance locale participative et inclusive à toute échelle politique et sociale de la commune d’où ma compréhension de l’appel du maire Abdoulaye Lo.