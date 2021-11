Locales 2022 : Moustapha Diakhaté dit non à un report des élections

Alors pour Moustapha Diakhaté, il « faut exiger et veiller sur le respect, par toutes les parties prenantes y compris surtout l’Etat, des dispositions pertinentes du code électoral. Les listes recalées doivent utiliser les recours prévus par la loi électorale. Malheureusement depuis le retour du multipartisme intégral et malgré les avancées en terme d’alternances au sommet de l’Etat et dans plusieurs collectivités territoriales, tous les scrutins ont été marqués par des contestations près et post-électorales », rajoute-t-il.

Car, au Sénégal, « les oppositions ne reconnaissent le caractère libre, transparent et démocratique des élections que lorsqu’elles les gagnent. C’est cela qui doit changer. »