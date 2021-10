Locales 2022 : Néné Faoutama Tall déclare officiellement sa candidature

Camarades républicains, il est des moments décisifs où ne pas répondre à un devoir devient impardonnable. Cet instant-là est arrivé ! Je dois répondre à l’appel bourdonnant et incessant des femmes, des sages, des cadres et des jeunes du Parti ainsi que de nombreux sympathisants pour que je me présente aux élections locales de janvier 2022. Golf Sud, vous m’avez investie, je vous entends, je vous comprends et je l’accepte. Je vous en remercie infiniment !

Camarades.

Les enjeux de ces élections locales de Janvier 2022 dépassent largement ma volonté de briguer un mandat par simple coquetterie. Bien au contraire, j’ai accepté d’être votre candidate pour défendre les populations qui m’ont exhortée à porter leurs doléances. Quoi qu’il advienne, populations de Golf, je serai votre éternelle avocate. Je lis dans l’encre de vous yeux l’envie d’un changement qualitatif dans cette commune. J’incarne ce changement.

Excellence, Président de la République

J’admire cette cité où j’ai vu le jour, j’y ai grandi, j’y ai passé une partie de mes humanités. Je veux participer à la rendre meilleure cette belle cité bercée par les effluves de l’océan Atlantique. Je mettrai l’accent sur la santé, l’éducation et la formation. Les femmes souhaitent du matériel échographique, les malades ont besoin des ambulances surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du Coronavirus. Donc, notre budget municipal donnera une part significative à la santé maternelle et infanto-juvénile. Mon équipe et moi ambitionnons de rehausser le plateau technique médical.

D’ailleurs, je profite de cet octobre rose pour rendre un hommage mérité à celles et ceux qui luttent contre le cancer. Notre municipalité facilitera aux femmes l’accès aux crédits et veillera à l’équité de genre. D’ailleurs, je trouve anormale que sur 577 collectivités territoriales, seulement 16 femmes ont été élues Maires. Trouvez-vous normal cette suprématie des hommes?

A Guédiawaye, sur les 5 collectivités territoriales, la victoire est de 3 sur 2 à la faveur des hommes. J’en profite pour rendre hommage à mes deux mamans.

Je sais que le Président prendra en compte ce critère si important car dans ce monde, les femmes ont fait leur preuve pour qu’on leur fasse confiance.

Camarades, le Président Macky accorde une haute importance aux femmes et aux jeunes. Il l’a démontré suffisamment avec le Programme Xeyyu Ndaw Yi et toutes les politiques publiques en leur faveur. Je suis femme et jeune, il m’a tout donné. Je lui dois une reconnaissance sans limite. Je vous dédie ce meeting.

Je m’engage, si je suis élue à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation des enfants de Golf Sud. Je vais renforcer les offres de bourses, investir dans la formation des enseignants. Progressivement, je veillerai à la remise à niveau des infrastructures scolaires. Je rendrai les écoles plus agréables et plus conviviales. Je mettrai le focus sur l’utilisation des tablettes et des technologies de l’information et de la communication. Le sport et les loisirs ne seront pas laissés en rade de même que la culture ainsi que la protection de l’environnement pour un développement durable. Si je suis choisie, je rendrai plus explicite les axes de mon programme qui s’intitule « Golf Sud, l’essor d’un territoire ».

Camarades

La démocratie interne du Parti nous autorise à compétir et à solliciter le suffrage local. Mais au cas où notre candidature n’est pas retenue, ce n’est qu’une hypothèse, je voudrais rassurer tout le monde que je me soumettrai à la décision du Parti et à celle du Président de la République. Mieux, je ne lésinerai sur aucun moyen afin de donner une victoire éclatante au Président Macky Sall ici à Golf Sud et dans tout le département. J’invite tous les camarades à adopter cette allure et posture républicaine.