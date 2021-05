Locales, Découpages, Blocages des Recettes de sa mairie…Les Vérités crues de Barth

Et Barthélémy Dias de dire que depuis plusieurs années qu’il est à la tête de la municipalité de Mermoz Sacré-coeur, aucune cour de vérification n’a mis ses pieds et il a fallu que sa candidature soit déclarée pour que la Cour des Comptes se déploie. Et face à cette situation, le Maire s’estime être très à l’aise et ne compte même pas empêché les contrôleurs de fouiller les dossiers classés Confidentiel.

L’opposition a aussi reçu sa part. Selon Barthélémy Dias, on a pas besoin de se réunir plusieurs fois pour s’opposer. Et de rappeler avoir raison sur l’opposition sur le comportement du président Macky Sall de ne pas organiser une élection jusqu’à la fin de son mandat. Il se démarque des propos du coordonnateur du Front de Résistance National (FRN) qui est trop passif. Pour lui, il faut une unité agissante pour aller à l’assaut des prochaines élections sinon c’est de la peine perdue.

Sur le découpage administratif, le socialiste rejette catégoriquement. Selon lui, il fallait d’abord faire dans une démarche inclusive où les populations auront leur avis là dessus. Toutefois, il avertit le président Macky Sall sur le cas de Dakar où les choses ne seront pas comme le cas de Keur Massar.

En tout état de cause, le Maire Barthélémy Dias est formel sur sa candidature à la mairie de Dakar avec ou sans coalition