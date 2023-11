Khalifa Sall (à gauche) et Karim Wade

L’opposition ouvre un nouveau front contre Macky…sans Karim et Khaf

Le FITE (Front pour l’Inclusivité et la Transparence des Elections) regroupe une trentaine de partis de l’opposition radicale, à l’exception du Pds de Karim Wade et de Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. Deux formations politiques qui ont rejoint le Dialogue politique de Macky Sall. Cette plateforme, à l’initiative des candidats de l’opposition, en perspective de la prochaine Présidentielle, compte battre la coalition Présidentielle, et dont le leader, Macky Sall, a finalement décliné de briguer un 3e mandant, laissant sa place au Premier ministre Amadou Ba.

Et on épilogue sur les chances de succès de cette nouvelle organisation qui a exclu d’emblée dans ses rangs des partis de l’opposition. Pour le journaliste et analyste politique, Babacar Dione, c’est une continuité de Yewwi sans Ousmane Sonko qui bâtait déjà de l’aile ». Même s’il trouve important de « donner un coup de fouet à cette lutte contre Macky Sall, créant une autre alliance », rapporte Senego.

Et Assane Samb de trouver en cette coalition les mêmes faiblesse partagées avec Yewwi, estimant qu’il fallait ratisser le plus largement possible. Sinon, ajoute le journaliste analyste politique, cette nouvelle coalition hérite les faiblesses de Yewwi, dépourvue de leadership, à la trempe de Ousmane Sonko, servant de locomotive.

Déjà, pour le processus électoral, il été constaté par l’opposition de nombreuses contestations et irrégularités. Entre autres, le refus par la DGE de remettre au leader de Pastef, placé sous mandat de dépôt, ses fiches de parrainage, la nomination jugée irrégulière de nouveaux membres de la Cena, des violations graves et généralisées des libertés civiles et politiques, la négation des droits constitutionnels des citoyens