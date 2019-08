INVECTIVES, INSULTES, DÉRAPAGES VERBAUX, DÉBALLAGES MENSONGERS: QUAND UNE HORDE D’HYÈNES AFFAMÉES SE JURE DE DESTABILISER LE PAYS.

Par Bacary Sack

À l’origine

L’accession à la Magistrature Suprême de SEM Macky Sall n’aura pas fait que des heureux. 2012 consacre la deuxième alternance démocratique du Sénégal, une alternance générationnelle car le pays a, désormais à sa tête un Chef de l’État né après l’indépendance. Ravir la vedette à des chefs de parti présents sur le terrain politique depuis au moins une dizaine d’années pour la plupart, constitue la véritable faute que SEM Macky Sall ait commise, une claque « salée et poivrée » que les « baobabs »( de par leur ancienneté dans le landerneau politique, présence visible ou déguisée) n’ont pu digéré. Il faut se rappeler que la plupart des aspirants au pouvoir avaient décidé de rester à la place de l’Obélisque, au lieu de sillonner le pays afin de décliner leur programme. Et bonjour la cabale !

« Une cabale sans fin »

La pilule amère de la cinglante et éclatante victoire du Chef de L’État coincide avec le début de cette cabale, qui ne dit pas son nom, en son encontre. Des velléités acerbes sont essuyées chaque jour par le locataire de l’Avenue Roume, sa famille, ses proches et sympathisants. Son seul tort, remporter l’élection présidentielle de 2012, à sa première participation, et surtout avoir battu à plate couture celui qui est considéré comme « son père ». Ce dernier, non content que Macky Sall ( alors président de l’Assemblée Nationale) demande à ce que le « ministre du ciel et de la terre », en l’occurence Karim Wade, vienne rendre des comptes sur sa gestion du sommet de l’OCI, réduisit le mandat de Macky Sall avant de le remercier. Il s’en est suivi ce que tout le monde sait. Après naquit l’Alliance Pour la République, qui, trois années plus tard, envoya Abdoulaye Wade à la retraite politique. C’est le début d’une campagne de diabolisation et de dénigrements tout azimut.

Après avoir démontré aux yeux du peuple ce qu’ils valaient réellement sur le plan politique, l’opposition sénégalaise continue néanmoins à pérorer, tympanisant à la limite les honnêtes citoyens qui ne demandent que du calme, de la tranquillité pour mener à bien leurs activités. Tel un troupeau égaré, n’ayant comme arme qu’insanités, injures, contrevérités, haine viscérale et des « SI… », ils se sont promis de rendre le Sénégal invivable, sans quiétude, en installant la psychose et ce, en « mentant sans vergogne », en insultant à tort et à travers, en créant des histoires farfelues, en inventant des scandales…tel un guichet automatique distribuant des billets de contrevérités et d’insanités à l’endroit de la première institution de la République, SEM Macky Sall.

Un dessein sournois: exister vaille que vaille !

Les plus en vue dans cet ignoble exercice n’ont en fait qu’un besoin crucial d’exister médiatiquement. Abdoulaye Wade ( qui veut coûte que coûte porter son fils à la Magistrature Suprême, quitte à mener son parti à une mort certaine), Ousmane Sonko à l’imagination fertile ( et cette fertilité d’esprit est à coût de milliers de milliards de francs), Abdoul Mbaye ( qui ne sait même pas comment un parti doit fonctionner), Idrissa Seck ( qui, par moment, choisit de se terrer, tel un fauve guettant sa proie et attendant le moment propice pour sauter sur notre quiétude et nous servir encore des versets et essayer de nous montrer son intelligence légendaire), les insulteurs du net comme Adama Gaye et Guy Marius Sagna, Aar Lignou Bok (cette association d’opportunistes n’a su que nous avions quelque chose en commun que le jour où le pétrole sénégalais a été découvert), Y’en a marre ( et franchement, il est temps que les expectants de ce mouvement de trois personnes sachent que nous en avons réellement marre d’eux), et tous les autres qui, tel un essaim d’abeilles autour d’une ruche, essaient depuis bientôt huit ans de destabiliser le régime en place. Entre insultes, diffamations, contrevérités, affabulations… nous aurons décidément tout vu ou entendu. Ils sont passés par tous les chemins, toutes les bassesses imaginables, mais rien y fait: ils n’ont toujours pas réussi leur objectif.

SEM Macky Sall, un Président plébiscité une seconde fois

Pour la deuxième fois, le Président Macky a été plébiscité par le peuple sénégalais.

La vérité des urnes relève d’une volonté du peuple sénégalais qui a décidé, au vu de tous les changements, de toutes les avancées notées dans tous les domaines, de renouveler sa confiance au Président Macky Sall, au Yoonu Yokuté, et à cette nouvelle stratégie de croissance qu’est le Plan Sénégal Émergent, horizon 2035. Le peuple a tranché, le peuple a choisi. Le peuple a démontré, encore une fois à la face de la sous-région, du continent et du monde entier, sa maturité. Certes, le Président Macky Sall est sorti victorieux dans cette élection claire, sans grands incidents, mais le peuple sénégalais est, reste et demeure le plus grand vainqueur. Ce peuple a su montrer qu’il n’est ni manipulable, ni impressionnable. Ce peuple vient de montrer à cette opposition et à toute la classe politique qu’il savait observer, analyser et prendre des décisions, au grand dam de certains qui le prenait pour écervelé et incapable de jauger une situation. Tous les coups portés sur la barque de l’Émergence, donc de l’Alliance Pour la République, n’auront servi à rien ! Engourdis par cette défaite cuisante, les gens de l’hop…position ont voulu faire croire à une manipulation des chiffres. Que nenni ! Ils croyaient leurs astuces infaillibles au point que ce revers les a douchés froidement et fait naître chez eux un autre rêve utopique: entâcher cette victoire éclatante du Président Macky Sall.

Ne désespérant toujours pas de voir leur plan diabolique aboutir, c’est-à-dire de mettre le Sénégal sens dessus-dessous, ils s’accrochent maintenant à de sombres espoirs : créer des pseudo-scandales financiers pour que le peuple s’insurge contre le Pouvoir. Et l’expert pour cela n’est autre qu’Ousmane Sonko ( ou sonkolait comme l’appellent les internautes, tellement ses « gémissements scandaleux » sont nombreux et infondés). Et ce prétentieux de s’aventurer dans des déballages, sans preuve aucune, et fuyant toujours quand il s’agit de justifier ses propos.

Il est regrettable de voir des gens, peu scrupuleux, mus que par le pouvoir, s’ériger en micro ambulant pour véhiculer des « contrevérités mensongères ».

» Tête de fou ne blanchit pas », dit un dicton. C’est d’autant plus vrai que ces gens-là, vu leur âge, ne s’adonnent qu’à des enfantillages.

Notre Sénégal n’est pas constitué de citoyens écervelés, comme vous le pensez! Les Sénégalais sont extrêmement intelligents et ont deviné votre dessein! Vouloir vaille que vaille entendre » Monsieur le Président de la République » est le seul but de votre manœuvre machiavélique !

La haine viscérale qui vous anime, dû en grande partie par le fait que le Président Macky Sall vous ait coupé l’herbe sous les pieds, en devenant le quatrième Président de la République du Sénégal, qu’il vous ait laminé pendant la dernière élection présidentielle (autant que vous êtes et aussi sournois que puissent être vos desseins). Alors, soyez sérieux et réfléchissez au moins pour une fois dans votre vie!

Vous devriez faire votre propre introspection et vous faire une raison: Chère hop…position, « Jamais, je dis bien jamais, vous ne réussirez à destabiliser notre pays. Le Sénégal n’est pas une poubelle d’écervelés pour croire à une quelconque manipulation venant de détritus puant à des milliers de kilomètres à la ronde « . Et vous devriez retenir vos hyènes affamées car il n’y a aucun os à ronger ici.

Le Sénégal n’a pas besoin de cela.

M.Bacary Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y

Membre de la Cellule Républicaine d’Information et de Communication (C.R.I.C)

E-mail: seckbacary@gmail.com