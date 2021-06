Louga : L’école de Gandé prise d’assaut par les serpents

Établie dans le village de Gorbel, elle a un effectif avoisinant les 200 élèves répartis en 6 cours depuis 2018 . Ces 6 cours sont tenus par 3 enseignants en français et un enseignant en langue arabe.

Depuis sa création, l’école fait face à beaucoup de problèmes liés surtout à son éloignement du village et de son absence de mur de clôture qui expose ses occupants à toute sorte de danger ; dernièrement l’école a été prise d’assaut par des serpents qui ont fini d’installer la psychose chez les élèves mais également chez le personnel enseignant composé de 3 femmes et un seul homme.

Dès lors, l’école n’est pas seulement menacée par des animaux ; on note aussi l’action anthropique. En effet, à plusieurs reprises on a été cambriolé et beaucoup de matériel pédagogique ont été emportés et des dégâts matériels ont été déplorés. Il urge alors d’apporter des solutions probantes à ces maux qui gangrènent ce temple du savoir pour permettre à ses potaches d’apprendre en toute quiétude.