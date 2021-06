Malick Wade Guèye : « Macky aime son peuple, le peuple aime Macky »

Lors de sa tournée économique qui l’a mené à Kaffrine, Kédougou, Tambacounda et Médina Gounass, son Excellence le président Macky SALL a eu partout où il est passé, un accueil chaleureux à la dimension de l’homme. Oui, l’homme qui fait tout pour que toutes les contrées du Sénégal tirent parti du présent en s’instruisant davantage de ses bonnes actions pour espérer vivre mieux dans l’avenir dans un Sénégal prospère. Son amour pour le Sénégal et sa bonté mettent d’avance à profit le bien-être des sénégalais, afin que chacune et chacun sente son appartenance à un Sénégal de tous et pour tous. Des tournées pareilles, nous en réclamons encore et encore. Comme pour dire: « INAUGURER, ENCORE INAUGURER ET TOUJOURS INAUGURER »

Dès son accession à la magistrature suprême en Mars 2012, il a fallu à son Excellence le président Macky SALL de travailler durement, sérieusement, efficacement sans tambour ni trompette pour ne pas perdre du temps pour l’acquisition de commodités pour les Sénégalais de l’intérieur et de l’extérieur; asseoir une vraie politique d’équité sociale. Partout où il est passé, il a invité ses compatriotes à cultiver la paix, la cohésion nationale, le travail, la solidarité, l’amour et à veiller sur les maximes empoisonnées entretenues par des gens mal intentionnés qui sont en connivence avec des forces occultes extérieures qui cherchent à déstabiliser le pays. Son Excellence a mis l’accent dans tous ses discours tenus sur l’exercice continuel de la bienfaisance et de la bienveillance envers les populations, objet de toute vie utile sur terre.

Ses actions politiques qui tournent autour de la santé, l’assainissement, l’eau, la sécurité, l’agriculture, l’élevage, l’électrification rurale, l’éducation, le transport, le commerce, la formation… étaient au menu des visites dans les différentes localités à chaque étape afin de garantir aux meilleurs cœurs et aux meilleurs esprits, une participation responsable pour amorcer par des efforts communs, l’émergence du Sénégal. De Niakhar à Fatick, en passant par Kaolack, Koumpentoum, Kounguel, Kaffrine, Tamba et Kédougou, l’enthousiasme était le même : des Sénégalais satisfaits de leur président étaient sortis pour le lui magnifier.

Cette tournée économique est venue à temps pour diluer dans la réalité du terrain, les messages nocifs articulés autour de la manipulation et du mensonge distillés dans les réseaux sociaux par une certaine opposition à la gueule ensanglantée qui ne souhaite rien de bon dans le pays que nous partageons. Avec leurs esprits qui s’étrécissent à mesure que leurs âmes se corrompent, ceux qui passent par les réseaux sociaux vont devoir reprendre à zéro car la réalité sur le terrain est le seul baromètre qui définit clairement le code de popularité de son Excellence le président Macky SALL, l’amour que lui voue les sénégalais grâce au travail extraordinaire qu’il est entrain de dérouler partout dans le pays. Les sénégalais de l’intérieur se sentent à l’aise, en ayant toutes les commodités pour rester chez-eux et vivre décemment loin de Dakar. La recherche du bonheur des ruraux par des programmes politiques pertinents, permettant l’acquisition d’infrastructures socio-économiques de base est un exercice des sublimes vertus d’un vrai chef d’Etat qui élève et nourrit chaque jour son génie dans le seul but d’offrir à son peuple le goût de la vie. Avec le PUDC, le PROMOVILLES, le PRODAC, le PAQUET, le PUMA, le MCA/Sénégal, le PRN, le PNDL, le PEPAM…et les fonds dédiés à l’entreprenariat; la DER/FJ, le FONSIS, le FONGIP, le FAISE…, tous les sénégalais sans exception verront leurs projets se réaliser et leurs maux soulagés. Nous suggérons vivement à ce que les tournées économiques soient plus fréquentes et touchent l’étendue du territoire sénégalais. L’opposition a tout fait pour saboter cette tournée en agitant l’achat de l’avion de commandement, l’achat d’un Yacht baptisé FATICK pour son propre compte. Mais comme on dit : « Quand les commères se courroucent, les vérités se découvrent. » Le peuple commence à comprendre et il saura discerner la bonne graine de l’ivraie à l’heure du choix. J’ai dit.