Louga : Les délégués de ADAE/J derrière ADD pour soutenir Amadou Ba

Les délégués régionaux de Louga et départementaux de Kébemer du parti ADAE/J ont réaffirmé leur soutien total au Président Macky SALL et leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar en décidant véritablement de mouiller le maillot derrière Me Diaraf SOW et le Président Abdoulaye Daouda Diallo, Président du CESE pour une victoire au premier tour du candidat de la mouvance présidentielle Monsieur Amadou Ba.

Les délégués régionaux et départementaux du parti ADAE/J de Louga et de Kébemer félicitent le Président Abdoulaye Daouda Diallo et le remercient vivement pour la nomination de maître Diaraf SOW, Secrétaire Général National de leur parti comme Conseiller Spécial dans son cabinet.

Les délégués régionaux et départementaux félicitent également l’ensemble des frustrés de Benno Bokk Yaakaar de la région de Louga et du département de Kébemer qui avaient gelé leurs activités mais qui ont désormais accepté la main tendue de maître Diaraf SOW pour venir réintégrer la coalition et resserrer les rangs derrière lui et derrière le Président Abdoulaye Daouda Diallo pour une large victoire du candidat Amadou Ba au premier tour.

Les délégués régionaux de Louga et départementaux de Kébemer du parti ADAE/J lancent un appel à toutes les sensibilités de la zone, surtout aux frustrés et découragés qui avaient arrêté leurs activités de venir s’engager derrière maître Diaraf SOW et son équipe qui sont en train de donner un nouvel ère d’espoir et une nouvelle dynamique motivante à la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar partout au Sénégal mais plus particulièrement dans la région de Louga et dans le département de Kébemer.

Enfin les délégués régionaux et départementaux de Louga et Kébemer s’engagent à préserver cet esprit d’unité et de solidarité qui prévaut au sein du groupe Joowléene derrière leur leader maître Diaraf SOW et le Président Abdoulaye Daouda Diallo afin de relever ensemble les grands défis présents et futurs avec dévouement, engagement et abnégation pour l’intérêt exclusif du Sénégal.

Fait pour communiqué

Kébemer le 30 Décembre 2023

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J