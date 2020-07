«Je me souviens encore du jour où il était venu me dire qu’il souhaitait diriger la mairie de Louga. Je lui ai dit :«Moustapha Diop reste à ta place». Il m’a dit : ‘’Si je ne gagne pas, vous me sanctionnez.’’ Je lui ai dit que je suis un homme qui aime les défis et que je le mettrai à l’épreuve. J’ai donc accepté son défi qui consiste à ce qu’il soit sanctionné s’il ne remporte pas la mairie de Louga. Il a fini par mettre la main sur la mairie de Louga. Une victoire qui m’a surpris», a déclaré le chef de l’Etat. Le Président Sall n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son ministre qu’il considère comme «l’un de ses meilleurs amis». Alors que, souligne-t-il, «il est très difficile de compter sur une amitié franche en ces temps qui courent». Le leader du parti au pouvoir mise encore sur la «force de frappe» de Louga et le leadership de son maire pour reconquérir la mairie lors des prochaines Locales. Parce que, selon Macky Sall, «Moustapha Diop aime les victoires». Et pas seulement. «C’est un homme qui a fait preuve de son engagement à mes côtés, sa loyauté et surtout son esprit d’ouverture. C’est un homme courageux et travailleur, un homme fidèle et digne», a dit le chef de l’Etat à l’endroit de son ministre qui lui a rendu l’ascenseur en déclarant être «son soldat», prêt à s’engager pour sa réussite.