L’UCAD déclare la guerre aux armes blanches (Vidéo)

Depuis un certain temps, l’université Cheikh Anta Diop de Dakar est transformée en arène. Des affrontements avec arme blanche y sont notées ces jours-ci. Pour éviter le pire, le COUD a sorti l’artilleries lourde. Sur instruction du Directeur Général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène, l’opération « zéro arme blanche » a été lancée ce dimanche.

Sadio Ndiaye, chargé de la sécurité dans le campus et ses éléments on passé au peigne fin les chambres des étudiants pour récupérer tout ce qui est arme blanche pour plus de sécurité au temple du savoir. « Sur instruction du Dg du COUD, nous nous sommes rendus dans les pavillons pour récupérer toutes les armes blanches dans les chambres des étudiants. Ceci entre dans le cadre de l’opération de sécurisation de l’université. Parce qu’on a constaté, depuis un moment, un usage fréquent d’armes dans le campus. D’où l’inquiétude des parents qui vont même jusqu’à dire que l’université est devenu un champ de bataille », déclare le chef du département de la sécurité.

Avant de rajouter : « Il a ainsi renforcé la sécurité pour lancer cette opération dans les pavillons, chambre par chambre, pour récupérer ces armes blanches. Son but est que les étudiants se sentent en sécurité, puissent étudier dans le confort, manger à leur faim. Et ceci n’est que le lancement. Nous ne permettrons plus à aucun étudiant de se doter d’une arme blanche à l’UCAD », prévient-il.