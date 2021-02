Ivana Trump : son divorce avec Donald Trump l’a rendu milliardaire

Ce samedi 20 février marque les 72 ans d’Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump. En divorçant du milliardaire de l’immobilier, l’ancien mannequin tchécoslovaque a bénéficié d’une fortune qu’elle a su faire fructifier…

Ils ont fait les beaux jours des tabloïds. Entre 1977 et 1992, Ivana Trump a partagé la vie fantasque de Donald Trump, qui a quitté avec pertes et fracas la Maison Blanche en janvier dernier. Elle est top model et championne olympique de ski alpin, il est héritier d’un empire de l’immobilier. De leur union, à l’époque incontournable dans les milieux des affaires et du gratin mondain, sont nés trois enfants : Donald John Jr, Ivanka Marie et Eric Frederic, baignés dès leur enfance dans le luxe et l’opulence.

Mais en 1990, tout s’est effondré, quand Ivana Trump a découvert les infidélités de son mari avec Maria Maples, avec qui le richissime homme d’affaires a eu une fille, Tiffany, avant de rapidement divorcer.

En attaquant Donald Trump au cours d’une longue procédure de trois ans, Ivana Trump a remporté le gros lot : 7,9 millions d’euros d’indemnités et 3,15 millions d’euros de dédommagement pour son départ du triplex familial de Manhattan, à New York. Mais ce n’est pas tout : l’ex model tchécoslovaque a également récupéré une propriété dans le Connecticut de 45 pièces, un appartement du Trump Plaza ainsi qu’une pension de 473 400 euros par an pour l’éducation de leurs trois enfants. En d’autres termes, ce divorce en 1992 a fait d’Ivana Trump la divorcée la plus riche du monde.

« Je le laisse partir, mais ça va lui coûter cher. Je me suis dit : Tu l’as voulu, tu vas l’avoir… », avait-t-elle même assumé sur le plateau de Tout le monde en parle, en 2000, au cours d’une interview culte avec Thierry Ardisson. Avec une telle fortune, Ivana Trump aurait pu couler des jours heureux au bord d’une piscine de rêve. Mais ce n’est pas le train de vie qu’a choisi de mener l’ancienne sportive de haut niveau.

Une fortune estimée à 100 000 millions d’euros

Aujourd’hui âgée de 71 ans, la femme d’affaires a multiplié les projets professionnels : des livres, des parfums, des vêtements, une marque de bijoux ou encore des participations à des émissions de télé-réalité. D’après le site Celebry Net Worth, Ivana Trump serait à la tête d’une fortune estimée à 100 millions de dollars, qu’elle a notamment fait fructifier en vendant ses produits sur des chaînes télévisées de téléachat.

Si elle a définitivement tourné la page, Ivana Trump a gardé un oeil sur les activités controversées de son ex-mari, dont elle se serait bien passée, alors que celui-ci a été battu à sa réélection par son rival démocrate Joe Biden. « Je veux juste que tout cela se termine, d’une manière ou d’une autre. Je m’en fiche vraiment », avait-elle évoqué, dans une interview au magazine People en novembre dernier, tout en rappelant que son ex-conjoint détestait « être perdant ». Une chose est sûre, dans la bataille judiciaire qui a opposé l’ancien président américain à son ancienne épouse, c’est bien Ivana qui a remporté le match.