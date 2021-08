L’Unicef maintient sa présence en Afghanistan pour aider les enfants

« Aujourd’hui, dans l’ensemble de l’Afghanistan, environ 10 millions d’enfants ont besoin d’aide humanitaire pour survivre. D’après les estimations, un million d’enfants pourraient être atteints de malnutrition aiguë sévère dans le courant de l’année et risquent d’en mourir s’ils ne sont pas soignés. On estime à 4,2 millions le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école, dont plus de 2,2 millions de filles. Depuis janvier, l’ONU a recensé plus de 2 000 graves violations vérifiées des droits des enfants. Environ 435 000 enfants et femmes sont déplacés à l’intérieur du pays.

« Telle est la sombre réalité que vivent les enfants afghans et qui subsiste indépendamment de l’évolution de la situation politique et des changements de gouvernement.

« Nous nous attendons à ce que les besoins humanitaires des enfants et des femmes s’accroissent dans les mois à venir du fait d’une grave sécheresse et de la pénurie d’eau qui en résulte, des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 sur le plan socio-économique et de l’arrivée de l’hiver.

« Voilà pourquoi l’UNICEF, qui s’emploie depuis 65 ans à améliorer la vie des enfants et des femmes en Afghanistan, maintient sa présence sur le terrain aujourd’hui et dans les temps à venir. Les enfants afghans nous tiennent à cœur et il reste beaucoup à faire pour les aider.

« Des millions d’enfants continueront d’avoir besoin de services essentiels, notamment en matière de santé, de campagnes de vaccination vitales contre la poliomyélite et la rougeole, de nutrition, de protection, d’abri, d’eau et d’assainissement. Ces dernières années, d’importants progrès ont été faits en ce qui concerne l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation – il est essentiel de préserver ces acquis et de poursuivre les activités de plaidoyer afin que toutes les filles afghanes suivent un enseignement de qualité.

« L’UNICEF intensifie actuellement ses programmes vitaux en faveur des enfants et des femmes, notamment en fournissant des services de santé, de nutrition et d’approvisionnement en eau aux familles déplacées. Nous espérons étendre ces opérations à des zones qui étaient auparavant inaccessibles pour des raisons de sécurité.

« Nous prions instamment les Taliban et autres parties à faire en sorte que l’UNICEF et nos partenaires humanitaires puissent accéder en sécurité, en temps voulu et sans restriction aux enfants qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent. En outre, tous les acteurs humanitaires doivent disposer de la marge de manœuvre

nécessaire à leurs activités dans le respect des principes humanitaires que sont l’humanité, la neutralité, l’impartialité et l’indépendance.

« Notre engagement en faveur des enfants de l’Afghanistan est indéfectible et notre objectif est de veiller à ce que les droits de chacun d’entre eux soient réalisés et protégés. »