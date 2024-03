L’UNIS invite Bassirou Diomaye Faye à incarner l’unité nationale

L’UNIS félicite le candidat Bassirou Diomaye Faye qui devra désormais incarner l’unité nationale, le leadership de transformation et le changement.

Le choix du peuple est un fardeau. Nos vœux l’accompagnent pour être à la hauteur de cette immense responsabilité.

Victoire du peuple.

L’UNIS salue la victoire éclatante du peuple sénégalais qui a décidé de manière déterminée et pacifique d’alterner le pouvoir en place en désignant le candidat Diomaye Faye, par une large mobilisation des électeurs, confirmant ainsi sa volonté indéniable de passer à un nouveau système de gouvernance et de gestion pour réaliser ses désirs d’avenir et changer ses conditions de vie. Apres toutes les péripéties et manipulations qui ont mis à nu les forces et faiblesses de nos institutions, après les doutes et hésitations, suspicions et accusations de part et d’autre, le peuple sénégalais est resté focus sur l’enjeu principal qui était de décider entre la continuité de la politique du régime en place et le changement qu’il attend toujours depuis 2000.

Mandat pour le changement.

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre ce nouvel élan populaire pour donner corps aux attentes de la jeunesse, des ménages éreintés par les difficultés économiques, du monde rural et des acteurs économiques formés par les PME et les acteurs du secteur artisanal et informel. Dans ce sens, les prochaines années ouvrent un espace qui aura besoin de propositions et de solutions innovantes et endogènes pour répondre aux besoins spécifiques de notre nation.

L’UNIS entend jouer sa partition dans cette nouvelle dynamique de changement, dans le respect de sa posture d’indépendance, d’autonomie et de liberté de critique constructive pour que cette nouvelle alternance ne soit pas une nouvelle déception.

Amadou Gueye, Président de l’UNIS