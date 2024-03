Serigne Mbacké Ndiaye : « Merci cher frère et ami Macky Sall »

MERCI PRÉSIDENT MACKY SALL

L’après élection présidentielle de 2024 me donne l occasion de te rendre un hommage bien mérité, cher frère et ami MACKY Sall. Il est vrai que nos relations sont antérieures à ton accession à la magistrature suprême, mais c est juste après cet événement que j ai décidé de te soutenir et ceci dans des conditions particulières.

En effet c est au retour d un voyage effectué auprès du Président Abdoulaye Wade qui venait fraîchement de perdre le pouvoir à votre profit que je suis venu te voir porteur d une lettre et d un message se rapportant, entre autres, sur le statut de l’ancien Président et sur le dossier de Karim Wade. La suite que tu avais réservée à ces deux sujets m avaient donné une satisfaction totale et c est ce jour là et sur place que j ai décidé de te soutenir. C était trois mois avec ton élection en 2012. Depuis lors, j ai fait de mon mieux pour t accompagner. Aujourd’hui, je ne le regrette pas.

En ta qualité de Chef de l Etat, tu as eu un bilan que l Histoire retiendra. Excellent.

En tant qu ami et frère, tu n as jamais manqué de me prêter une oreille attentive. Cette attitude fraternelle m a amené à réunir mes enfants pour leur dire ce que tu représentes pour moi. Tout récemment, j ai eu l’occasion de te dire pourquoi je te serai toujours fidèle et reconnaissant. Tu as été pour moi un confident, un soutien sur qui j ai toujours pu compter.

Cher frère et ami, reçois ici l’expression de ma profonde gratitude. Je ne pourrai jamais oublier ton soutien au delà de ce que tu as fait pour le Sénégal et pour l’Afrique. Ton nom est gravé en lettres d or dans nos annales.

Je suis fier de dire que MACKY Sall est un frère et ami mais toi aussi tu es fier, c est certain, de tout ce que tu as fait pour l Humanité toute entière. Merci cher frère et ami MACKY sall.

Ton frère et ami qui te sera toujours reconnaissant et fidèle

Serigne Mbacké Ndiaye