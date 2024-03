Pr Kitane : « L’ultime leçon de morale que Macky doit tirer de cette sortie cahoteuse… »

Sommes-nous encore une démocratie bannière ? (Par Alassane Kitane)

Nous sommes une grande démocratie contrairement à ce que voulaient nous faire croire les médias français. Les tricheries et errements de Macky n’ont pas suffi à abolir notre démocratie. La première leçon qu’il faut en tirer est que la démocratie n’est pas une affaire de régime encore moins d’un homme. C’est plutôt une aspiration éternelle inscrite dans l’ADN culturel de l’humanité et ce, parce que nous sommes des êtres rationnels. La démocratie n’est pas non plus une simple affaire d’élections, c’est des mœurs politiques entretenues par des citoyens et des institutions.

Chapeau bas au peuple sénégalais. La démocratie n’est jamais définitivement acquise, c’est une conquête indéfinie. Elle n’est jamais à l’abri des dérives telles que l’abus de pouvoir et l’abus de liberté. C’est également pour cela que les élites doivent en permanence jouer leur rôle de vigile. Nous devons désormais accepter que nous n’avons pas besoin de la bénédiction ou de la sanction des Occidentaux pour vivre parfaitement en démocratie.

L’ultime leçon de morale que Macky Sall doit tirer de cette sortie cahoteuse, est que le véritable génie politique réside dans l’humilité et la capacité d’écoute. La suffisance, fille des flatteries, constitue un voile opaque à la clairvoyance chez un homme d’État. Quelles que soient sa force, sa sagesse et son intelligence, l’homme politique devient fragile et corrompu quand son âme goûte avec délice aux effets de la flatterie.

Il n’existe nulle part un président qui accède au pouvoir pour mal agir, pour spolier son peuple et vivre de corruption : c’est la gestion de son ego, celle des intérêts divergents, et la mauvaise lecture des situations qui finissent par en faire un tyran ou un président impotent.

Macky Sall s’est envolé comme une fusée, il a réalisé de belles choses, mais il a atterri, tel un oiseau foudroyé, sur le sol de l’amateurisme, de louvoiement et du reniement.

Alassane K. Kitane