Lutte contre la malnutrition : La Coopération italienne remet de la farine infantile au Sénégal

En réponse aux conséquences de la Covid 19, les entreprises bénéficiaires du Programme PLASEPRI/PASPED apportent leur contribution à la lutte contre la malnutrition au Sénégal. Elles ont remis plus de sept tonnes de farine infantile enrichie destinée aux enfants de moins de cinq ans de six régions (Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis), à la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM), ce jour, à Thiès.

L’opération a eu lieu en présence de Mme Marina Palombaro, Coordinatrice du PASPED pour l’Agence italienne de coopération (AICS), M. Stéphane Devaux, Chef d’équipe Emploi et Croissance inclusive à la Délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, M. Alioune Sow, Maire de Thiès Ouest, M. Auguste Mory Tall, président du site nutrition Grand Thiès de la CLM, ainsi que Mme Awa Thiandioum, Représentante des entreprises bénéficiaires du PASPED et productrices de farine infantile, et d’acteurs communautaires.

Le Programme PLASEPRI/PASPED, cofinancé par l’UE, le gouvernement d’Italie et le gouvernement du Sénégal, prévoit un accompagnement financier et une assistance technique aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), des bourses de stage et foires pour l’emploi, la mobilisation de la diaspora sénégalaise en Europe, principalement celle d’Italie, pour investir au Sénégal.

Le soutien financier au secteur privé apporté par le Projet s’effectue notamment à travers la mise à disposition de subventions. En réponse à la crise sanitaire et économique consécutive à la Covid-19, ces subventions sont destinées principalement aux secteurs alimentaires, agricoles, agro-alimentaires, sanitaires et para-sanitaires des régions cibles du PASPED. La pandémie a en effet accru la nécessité d’accompagner les couches économiques les plus défavorisées : le PASPED a donc réorienté une partie de ses activités pour soutenir les plus touchés par les conséquences économiques de la pandémie, marquant ainsi la solidarité de la « Team Europe ».

Le dispositif a ainsi permis d’appuyer les activités des entreprises, d’assurer un revenu à leurs employé(e)s et de lancer une « production solidaire » pour soutenir les plus démunis. La « production solidaire », sous forme de dons en nature, surtout de denrées alimentaires, constitue une réponse directe aux incidences négatives de la crise, telles que l’augmentation de la malnutrition parmi les couches les plus vulnérables.

Dans ce cadre, 136 entreprises ont été soutenues, ce qui a permis de préserver plus de 4 300 emplois. La « production solidaire » générée a permis de distribuer plus de 300 tonnes de denrées alimentaires, mais aussi des milliers de savons et autres produits d’hygiène.