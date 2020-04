Le Président Macky Sall veut harmoniser les plans d’actions du Sénégal avec celles de la France dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. C’est sur sa page tweeter qu’il a donné cette information.

« J’ai également eu un échange fructueux avec le Président Emmanuel Macron. Nous sommes convenus d’harmoniser nos plan de lutte contre la Covid-19 et surtout d’étudier les moyens de résilience économique et sociale de l’Afrique face à la pandémie et à ses effets sur le plan structurel », a tweeté le Chef de l’Etat.