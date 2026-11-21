L’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une série d’opérations sur l’ensemble du territoire national, du 10 au 17 novembre 2026. Ces interventions ont permis l’interpellation de plusieurs individus et la saisie de diverses substances illicites, notamment du chanvre indien, du Tapentadol, du haschich et de la MDMA.

À Dakar, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) a interpellé, le 10 novembre, une femme en possession de 312 comprimés de Tapentadol. La saisie était composée de 30 plaquettes de dix comprimés et de 12 comprimés en vrac.

À Sédhiou, le 15 novembre, un individu a été arrêté à Bounghri alors qu’il transportait quatre kilogrammes de chanvre indien à bord de sa moto. Il est poursuivi pour détention de drogue aux fins de trafic intérieur.

Dans la région de Tambacounda, une opération menée dans la nuit du 15 au 16 novembre au village de Ouly Madina, situé à 73 kilomètres de la ville, a permis l’arrachage et la saisie de 44 plants de cannabis. Deux individus ont été interpellés au cours de cette intervention, qui a nécessité un tir de sommation.

À Diourbel, deux hommes ont été arrêtés en possession de 67 cornets de chanvre indien. À Karang, dans la région de Fatick, la BRS a également interpellé un individu qui transportait un sac en sisal contenant 17 kilogrammes de chanvre indien. Cette opération faisait suite à un renseignement signalant la sortie imminente d’un convoyeur de drogue récemment entré en territoire gambien pour s’approvisionner.

À Ziguinchor, les enquêteurs ont interpellé un individu après sa mise à disposition par le régisseur de la Maison d’arrêt et de correction. Neuf képas de haschich avaient été découverts dissimulés dans un repas qui lui était destiné. Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que le convoyeur présumé du colis, en fuite, est activement recherché.

Dans la région de Kolda, deux opérations distinctes ont permis la saisie de 21,2 kilogrammes de chanvre indien. Le 16 novembre, un individu a été arrêté au village de Saré Bacary alors qu’il s’apprêtait à livrer 20 kilogrammes de drogue. Le lendemain, à 20 heures, un autre suspect a été interpellé en possession de 1,2 kilogramme de chanvre indien pour offre ou cession.

Enfin, à Dakar, la BRS a interpellé trois individus le 17 novembre à la Cité Damel, à la suite d’un renseignement faisant état d’une transaction imminente près d’une boulangerie. Les policiers ont saisi deux boules de haschich et quatre boules de MDMA. Les produits et les autres objets saisis ont été acheminés pour être placés sous scellés.