Macky a peur d’échouer…Sonko a peur de la prison

Macky Sall – Ousmane Sonko : Qui a peur ?

Entre Ousmane Sonko et Macky Sall, qui devrait avoir peur ? Hier, lors d’une déclaration à la presse, Ousmane Sonko a appelé ses partisans à la résistance. Il leur demande de faire bloc, de se dresser debout comme un seul homme pour faire face au pouvoir de Macky Sall. Et avec cet appel à la résistance qui sonne comme un appel à la « révolution », le pays risque de basculer dans une violence inouïe. Et, la peur s’empare de tous les camps. Les députés ont peur dans leur auguste Assemblée nationale… Nul ne sait quelle sera l’issue de la guerre engagée par Ousmane Sonko contre Macky Sall.

Ousmane Sonko a peur d’aller en prison d’où son appel à la résistance. Il sait que compte tenu de la tournure prise par les évènements, entre lui et le Président de la République Macky Sall, l’issue de la guerre va être fatale à l’un ou à l’autre. Ousmane Sonko craint le pire pour lui. Et, il ne peut plus reculer. C’est lui qui a appelé à la guerre. Donc, il n’a plus aucune alternative que d’aller jusqu’au bout du combat. Ça va être la confrontation, et un seul sortira vainqueur.

C’est pourquoi, sans doute, le Président de la République a peur de perdre la face dans cette guerre. Sinon, ce sera tout simplement la fin de son règne. Et puis, l’Etat ne voudra jamais reculer. Dans, cette guerre, il se voit contraint par l’adversaire à aller jusqu’au bout du combat. C’est pourquoi, le Sénégal peut plonger dans le chaos. La situation peut dégénérer à tout moment. Et, les populations ont peur de cela.

Les populations n’ont pas besoin de voir le pays à feu et à flamme. Déjà qu’elles souffrent des conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, elles ne tiennent pas à voir le pays sombrer dans la violence. Il est important pour elles, de refuser comme les y invitent certains, à participer à des émeutes. Les populations doivent refuser de participer à un combat qui n’est pas le leur.

La rédaction de Xibaaru