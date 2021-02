Incroyable ! Il boit trop d’eau et…meurt

Un homme meurt mystérieusement à l’hôpital après avoir bu trop d’eau

C’est sans doute l’une des causes de décès les plus improbables qui soit. Mais le trouble à son origine est bien réel, et doit être traité avec le plus grand soin. Comme nous l’apprend Le Républicain Sud-Gironde, un homme est mort dans des circonstances troublantes le lundi 22 février 2021 au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, en Gironde. Selon les premiers éléments de l’enquête, le défunt aurait succombé parce qu’il a bu trop d’eau.

La potomanie, un trouble méconnu

Ce trouble porte le nom de potomanie, une pathologie dont l’origine est principalement psychiatrique. Les personnes qui en sont victimes sont généralement sujettes à un besoin frénétique de boire, principalement de l’eau. Et même si cela peut paraître étonnant, un excès de consommation d’eau peut conduire à la mort.

Pourquoi ? Car une personnes qui ingère trop d’eau, bien au-delà de ses besoins, mettra à rude épreuve ses reins, qui, à terme, ne peuvent surmonter la surcharge d’apports hydriques. Le trouble peut déboucher sur une rétention hydrique avec une prise de poids ou des œdèmes dans le cerveau ou les poumons. Lorsque la consommation d’eau dépasse la dizaine de litres chaque jour, le corps ne peut pas tout absorber, et on parle alors d’intoxication par l’eau.

Un traitement psychiatrique souvent nécessaire

Comment traiter la potomanie ? La plupart du temps, un traitement du trouble psychiatrique sous-jacent est nécessaire, et la personne doit être surveillée pour sa consommation d’eau. Dans les cas les plus extrêmes, une prise en charge proche de celle de l’anorexie mentale peut être envisagée.

Pour le cas de l’homme décédé en Gironde, une autopsie de la victime doit être pratiquée. La compagnie de gendarmerie de Langon-Toulenne poursuit son enquête.