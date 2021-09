Macky annonce le 5e recensement général de la population (Documents)

Le Président Macky Sall a décrété le cinquième recensement général de la population et de l’habitat (Rgph-5) sur l’ensemble du territoire. La décision a été annoncé à travers un décret qu’il a signé. Le document indique que celui-ci sera organisé dans le courant du second semestre de l’année 2023.

L’objectif du cinquième recensement de la population et de l’habitat, selon le chef de l’Etat, est de mettre à la disposition de l’Etat et des acteurs du développement des données statistiques récentes et exhaustives pour une meilleure planification du développement économique, social et environnemental ainsi qu’un suivi-évaluation régulier des populations et programmes de développement.