Magal 2021 : La police fait son bilan

La Police nationale, qui a déployé 2570 hommes en civil et d’éléments en tenue dans le cadre de la couverture sécuritaire de l’édition 2021 du grand Magal de Touba, a procédé à l’interpellation de 583 personnes pour diverses infractions.

172 pour vérification d’identité ; 78 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien ; 33 pour vagabondage ; 18 pour ivresse publique manifeste ; 45 pour détention et usage de produits cellulosiques ; 96 pour vol, flagrant délit de vol ; 18 pour tentative de vol ; 4 pour détention de faux billet de banque ; 22 pour jeu de hasard ; 12 pour rixe sur la voie publique ; 8 pour abus de confiance ; 1 pour escroquerie au visa ; 06 pour coups et blessures volontaires ; 29 pour nécessité d’enquête ; 6 pour violence à ascendant ; 2 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière ; 13 pour détention d’objet de provenance douteuse ; 19 pour rébellion et outrage à agent ; 1 pour usurpation de fonction.

Selon un communiqué du bureau des relations publiques de la police, à cela s’ajoutent les 596 personnes interpellées dans le cadre des opérations de sécurisation pré-Magal. Ce qui porte le nombre total de personnes appréhendées à 1179 entre Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey. A noter que 387 parmi elles ont été présentées au parquet, d’après la même source.

La Police rappelle que le dispositif sécuritaire a été articulé autour de trois axes prioritaires : « D’abord, lutter contre la délinquance et la criminalité par la création de 7 postes de police avancés au niveau des zones jugées criminogènes pendant le Magal afin de rapprocher les pèlerins des services de la Police. Ensuite, réguler la circulation en privilégiant la fluidité conformément au plan de circulation élaboré pour les besoins de l’événement. Enfin, assurer le service d’ordre au niveau de certains domiciles des marabouts, autour de la grande mosquée et de la résidence Khadim Rassoul », révèle communiqué.

Sur le plan de la lutte contre la drogue, la Brp de la police révèle que 6 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis. Au titre de la sécurité routière, 770 pièces ont été saisies ; 53 véhicules mis en fourrière ; 119 motos immobilisées et 82 charrettes immobilisées. La Police a indiqué, par ailleurs, que 39 accidents de la circulation ont été constatés dont, 23 corporels ; 13 dégâts matériels ; 3 mortels.