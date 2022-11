Macky aux Forces armées : « La Nation est fière de vous »

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé, ce matin, la Journée des Forces armées au Camp Dial Diop. Alors que cette institution est parfois embarquée, par la classe politique, dans des polémiques, le chef de l’État a tenu à leur manifester son soutien. « La Nation est fière de vous, et vous reste attachée de façon indéfectible, envers et contre tout », a indiqué Macky Sall.

Le chef de l’Etat, repris par Seneweb, estime que le respect aux forces armées est le devoir « tout citoyen, animé d’une fibre patriotique » et qui « mesure le sens, la portée et les risques du métier des armes que vous avez choisi ». « Parce qu’il sait que vous acceptez de perdre le sommeil pour qu’il dorme du sommeil du juste, et que vous consentez jusqu’au sacrifice suprême pour la protection des personnes, des biens et de l’intégrité territoriale de notre pays », a insisté Macky Sall.