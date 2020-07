Macky change l’année scolaire…la nouvelle rentrée est fixée au 12 nov

Le Chef de l’Etat proroge l’année scolaire jusqu’au 30 septembre et fixe la rentrée pour tous les élèves en début novembre : « Lors du conseil des ministres du 17 juin 2020, le chef de l’Etat a décidé de la réouverture des classes, le jeudi 25 juin 2020. D’où la nécessité de procéder à un réaménagement du calendrier scolaire qui conduit à la présente proposition de prorogation de l’année scolaire 2019-2020. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 05 novembre pour le personnel enseignant et administratif, et au 12 novembre pour les élèves Ces réaménagements ou modification de l’année scolaire s’expliquent par l’impact que la crise sanitaire du nouveau coronavirus a eu sur les établissements scolaires », lit- on dans le décret signé par le Chef de l’Etat Macky Sall