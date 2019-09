Lors d’une rencontre tenue au palais de la République avec des responsables d’institutions nationales et d’autres responsables chargés de la conduite de projets et programmes de développement, le chef de l’Etat, Macky Sall, a appelé à faire cesser cette pollution médiatique sur la question du pétrole et des ressources naturelles en général et plaidé pour l’élaboration d’un « discours constructif face au discours destructeur. Il milite pour une meilleure communication politique autour des institutions à travers « des messages bien élaborés avec une rigueur dans l’argumentaire et une précision dans les chiffres et une cohérence dans le partage politique des messages ».