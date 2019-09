Macky Sall convoque ses « gens » pour peaufiner sa com’

Hier, au palais de la République, le chef de l’Etat a convoqué tous ses communicants. La rencontre d’une heure et trente minutes lui a permis de décliner sa vision et la nouvelle orientation qu’il veut donner à sa communication.

Macky Sall veut une autre stratégie pour la communication de la majorité présidentielle.

C’est ainsi qu’il a donné des éléments d’orientation et dégagé les principes devant gouverner sa communication au cours de son second mandat.

Il a défini le cadre organisationnel de sa nouvelle communication dont il a dégagé les lignes directrices et la nouvelle méthodologie, dans le but d’impulser une nouvelle dynamique de communication par « une intensification des réalisations dans tous les domaines ».

Dans ce cadre, il a invité à « une réorganisation de la prise de parole publique » et demandé à ses alliés d’être davantage « proactifs » et aux autorités investies d’une mission de service public de mettre à la disposition les informations permettant une meilleure compréhension des politiques publiques.

« Une communication, on l’organise, on l’anime et on l’oriente », a indiqué le chef de l’Etat, avant d’appeler ses alliés à se battre pour alimenter le débat politique national autour des nouveaux paradigmes édictés.

« Il nous faut reprendre l’initiative de la communication dans la mesure où notre offre politique a été acceptée par les Sénégalais. Il reste maintenant à la valoriser », a souligné Macky Sall.