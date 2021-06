Macky convoque une réunion à haut risque à…Mermoz

Les prochaines heures seront décisives pour le président Macky Sall et l’Alliance pour la République (APR). Le parti au pouvoir est en ébullition avec les tensions signalées dans la mouvance présidentielle avant les investitures pour les élections locales et les rumeurs sur le prochain remaniement. Et pour éviter tout implosion et dislocation du parti présidentiel, le président du parti convoque une réunion à Mermoz…au siège de Benno Bokk Yakaar.

Ce sera le SEN (Secrétariat Exécutif National) de tous les dangers pour l’APR. Le président du parti, Macky Sall, convoque l’instance de décision de son parti pour arrondir les angles et aussi choisir les têtes de listes des investitures pour les élections locales qui doivent se tenir le 23 janvier 2022. Le président cherche ainsi à discuter le problème des investitures au sein de son parti avant d’engager les discussions avec les leaders de Benno Bokk Yakaar…Tout ceci pour éviter l’explosion de la coalition que le président veut préserver pour les Législatives.

Mais la rencontre du SEN de l’APR prévue dans ces jours-ci ne sera pas sans danger car toutes les réunions de ce genre sont à l’origine des tendances dans les partis et même des défections. Les partis traditionnels, le PS et le PDS ont été fractionnés à l’issue des réunions d’investitures. Et l’APR de Macky Sall n’échappera pas à l’érection des tendances en son sein. Les responsables qui ne seront pas investis vont devenir automatiquement têtes de listes parallèles aux locales et vont combattre l’APR.

Le président Macky Sall qui s’attend à des rébellions dans son parti, a une arme de taille. Son prochain remaniement. Le président du Parti APR qui est aussi président de la république qui nomme aux emplois civils et militaires, va faire des promesses pour ne pas semer la discorde au sein de son parti ; Ainsi les responsables qui ne seront pas investis lors de ces locales auront des « chances » de devenir ministres lors du prochain remaniement ministériel ou seront sur les listes nationales lors des Législatives.

Pour ceux qui doivent laisser le champ libre aux alliés de Benno Bokk Yakaar, un poste de ministre, de PCA ou de DG leur sera proposé pour leur « clouer le bec ». Un PDG qui est candidat dans une grande ville du nord vient de voir son contrat proroger de 15 ans pour laisser la voie à une allié de Benno Bokk Yakaar. Comme ce challenger d’un maire socialiste du centre, promu ministre va se voir confier encore un autre département ministériel plus grand pour ne pas se présenter aux locales.

Et cette réunion du SEN de l’APR qui doit taire les querelles va connaître aussi son lot de déception. Certains responsables Républicains ne voudront jamais laisser échapper une occasion de devenir maire de leur commune. Pour eux, être maire leur confère cette légitimité politique qui pourra leur ouvrir les portes d’une nouvelle carrière politique. Et laisser Macky Sall fermer cette porte, constitue pour eux la fin de toute une vie politique.

La Rédaction de xibaaru