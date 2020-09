Macky doit couper la parole à…Mansour Faye

Bêtises sur bêtises : Il est temps d’arrêter Mansour Faye

Certaines personnalités nommées à des postes de responsabilité par le Chef de l’Etat Macky Sall devraient mieux apprendre en se taisant. Des hommes fabriqués d’ailleurs par le Chef de l’Etat Macky Sall. Qui connaissait Mansour Faye avant que Macky Sall ne devienne Président de la République du Sénégal ?

Aujourd’hui, il n’y a besoin de remuer tout le ciel pour rechercher la personnalité la plus arrogante et la plus méprisante de la République. Car, il se nomme Mansour Faye dont la principale caractéristique est qu’il est le beau-frère du Chef de l’Etat, grand frère de son épouse. Voilà on seul fait d’armes. Dire que c’est ce ministre qui se met à défier l’Office national de lutte contre la concussion et la corruption (OFNAC), en soutenant à qui veut l’entendre jamais qu’il ne déférerait à une convocation de cette institution.

Une institution mise en place par le Président de la République pour promouvoir la bonne gouvernance. Mansour Faye s’est foutu de toute la République. Il ne s’en limite pas seulement à çà. Mansour Faye est un récidiviste notoire. Avec lui, les bêtises s’accumulent. On n’a même pas fini de parler de l’une d’elles, voilà qu’il en commet d’autres.

Mansour Faye est venu se présenter à l’émission de la 2STV « Matin Bonheur » pour sortir encore des idioties et dévoiler des indiscrétions qui jettent encore plus le discrédit sur lui. Aïe, découvrez ce qu’il dit à nouveau !

« C’est vrai que je suis un beau frère du Président de la République à 100% et je le revendique. Sonko lui-même est venu solliciter une audience au beau-frère. Il voulait que je fasse une intervention auprès du Président de la République pour son propre compte. Il m’a demandé une audience. Je l’ai reçu dans mon bureau pour une médiation auprès du Chef de l’Etat et devant témoin. Je ne vais pas entrer dans les détails. Demandez-le-lui. C’est un jeune, j’espère que son esprit ne va pas lui jouer des tours comme avec les affaires Mercalex et Atlas ».

A entendre parler le maire de Saint-Louis devenu une véritable catastrophe, dès qu’il ouvre la bouche, Ousmane Sonko est venu pour solliciter une audience avec le Chef de l’Etat que parce que, il est son gendre. Donc, il y a un canal pour obtenir une audience auprès du Chef de l’Etat Macky Sall. Il faut passer par lui. Il est vraiment temps d’arrêter Mansour Faye devenu la gaffe de la République.

La rédaction de Xibaaru