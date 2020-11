Macky dompte Idy, maîtrise Oumar Sarr, hypnotise Gakou et Boubacar Camara

Macky Sall trop fort : Il réussit à réduire l’opposition à sa plus simple expression

Le Président de la République Macky Sall avait fait la promesse. C’est-à-dire, réduire l’opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Il est en train de réussir son pari. On sentait l’opposition sénégalaise divisée, depuis que le Président de la République Macky national avait initié le dialogue national quand des partis de l’opposition avaient répondu à son appel, tandis que d’autres l’avaient décliné.

Le Président de la République Macky Sall avait également profité de la crise liée à la covid-19 pour mieux accentuer la division au sein de l’opposition. En réussissant à entraîner le consensus d’une partie de la classe politique autour de lui. Aujourd’hui, avec les changements opérés au sein du gouvernement, et à la tête du Conseil économique, social et environnemental, en attendant d’autres, Macky Sall est en train de parvenir à ses fins. L’opposition sénégalaise se trouve déchirée.

Le Chef de l’Etat Macky Sall qui n’a jamais perdu le fil du dialogue avec Idrissa Seck au sortir de l’élection présidentielle de 2019, réussit à dompter ce dernier. Sa tentative d’octroyer à ce dernier le statut de Chef de l’opposition avec tous les honneurs que cela comporte ayant échoué à cause des réactions de la société civile et d’une partie de l’opposition, Macky Sall, sans que personne n’y prenne garde, fait nommer Idrissa Seck au poste de Président du Conseil économique, social et environnemental, la troisième institution de la République, et fait entrer deux membres de son parti au gouvernement.

Le Président de la République Macky Sall est parvenu à un autre coup en parvenant à maîtriser Oumar Sall et compagnie du Parti libéral et démocratique/Suqqali Sénégal, une fraction dissidente du Parti démocratique sénégalais en nommant celui-ci, ministre. En dehors de ces deux coups de maître, Macky Sall hypnotise Malick Gakou et Boubacar Camara. L’opposition se transforme en lambeaux. Idrissa Seck et Oumar Sarr ne sont plus membres du Front de résistance national (FRN). En attendant, la défaillance attendue de Malick Gakou.

Quant à la coalition Jotna, elle est morte de sa belle mort. Et, c’est Ousmane Sonko qui se trouve isolé. Non seulement Boubacar Camara a claqué les portes de cette coalition, mais Ousmane Sonko gagné par ses ambitions démesurées, se voit déjà dans la peau du Chef de l’opposition. Ce qui l’isole. Ousmane Sonko s’isole même des autres partis de l’opposition, en prenant la responsabilité de faire éclater la coalition Jotna qu’il vient de quitter.

Pour Ousmane Sonko, les autres partis de cette coalition désormais morte, n’ont d’autre choix que de se dissoudre et de se fondre dans son parti, le Pastef/Les patriotes. Ce qui sonne comme un diktat que ces partis ne vont guère accepter évidemment. Ousmane Sonko a choisi de s’isoler et de mener son combat en loup solitaire. Un combat où il ne laissera que ses dents.

