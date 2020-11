Les travailleurs des Eaux du Sénégal déçus de…SEN’EAU

Gestion à la SEN’EAU : Le SATES parle « d’espoirs déçus »

Le Syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal (SATES) affilié à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) en veut à la direction générale de la SEN’EAU qui plonge dans l’amateurisme dans la gestion du personnel. Le SATES qui sonne la mobilisation des travailleurs, avertit sur les conséquences négatives de la situation qui prévaut à SEN’EAU. Voilà la déclaration du SATES qui nous est parvenue.

Camarades travailleur(e)s,

Voilà dix mois que nous avons cheminé avec la SEN ’EAU, avec beaucoup d’espoir au départ, pour la grande majorité des travailleurs et surtout pour nous partenaires sociaux, c’était une période d’ouverture afin de renforcer le dialogue social.

Mais que d’espoirs déçus, car en lieu et place d’un dialogue franc, nous avons assisté avec la DRHT comme représentant du DG, à un ralentissement dans les discussions et surtout un amateurisme dans la gestion des ressources humaines. Nous en avons pour exemples les nombreuses incohérences dans les notes d’organisations et de services (avec des notes : « annule et remplace » ?) et surtout sur la question liée à l’avancement du personnel cette année. Entre autres remontés, certains expatriés tentent injustement de dévaloriser certains postes (chef de Division, Chef de service, etc…)

Nous notons également des nominations ou affectations qui sonnent souvent comme du copinage ou des règlements de comptes qui ne font que rajouter au malaise et au découragement dans certaines Directions. A ce propos, nous saluons le soutien important et la forte mobilisation des délégués de Hann en soutien à la collègue Chef de service à la Direction Clientèle suite à l’acharnement injustifié de la Direction générale à son égard.

Face à ces constats et aux violations de nos accords d’établissements (blocage des retenues sur les salaires pour le FCP, du savon aux ayants droits, le non renouvellement à temps des mobylettes de contrat, des caisses à outils, la baisse des dotations de carburant, le retard du recrutement du 2e médecin suite départ à la retraite, l’absence d’ambulance à Hann et Ngnith, etc…).

Le SATES /Sen’Eau dénonce avec la dernière énergie ces situations inacceptables. La résolution du dernier conseil des délégués (SATES/UTIS) tenu le 22 octobre 2020 exige de la Direction générale, la régularisation sans délai de ces manquements graves. Elle dénonce entre autres l’utilisation abusive des contrats de stage (sur 24 mois) pour des postes pleins sans couverture santé ou matériel de travail pour ces jeunes.

Le SATES/SEN’EAU appelle au respect par la Direction de tous les acquis et à l’ouverture de négociations sérieuses sur le Mémorandum de travailleurs. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement s’était engagé pour que le nouveau fermier ouvre des négociations est interpelé sur tous ces manquements qui à l’arrivée risquent de mettre en péril nos acquis sociaux arrachés avec la SDE au prix de longues luttes.

Enfin, le SATES/ SEN’EAU appelle l’ensemble des travailleurs à se tenir prêt car tous les moyens légaux seront utilisés pour que la Société respecte tous ses engagements stipulés dans nos accords d’établissements et le contrat d’affermage liant le Gouvernement du Sénégal au groupe SUEZ.

Unis-Nous Vaincrons !

A suivre…

Fait à Dakar, le 10 novembre 2020

Le Secrétariat Exécutif du SATES / SEN’EAU (CSA).