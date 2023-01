Macky en danger en 2023…Il dégage Sonko ou va en prison

Le Président Macky Sall entre dans une des dernières lignes droites les plus épineuses de sa carrière de politicien. Il devra affronter l’opposition radicale qui ne veut pas de troisième candidature. Il aura en face de lui, la société civile dynamique qui refuse un « Wax waxeet » version Wade sur le troisième mandat. Et enfin, il aura en face de lui, les milliers de jeunes au chômage et les ménages étranglés par la cherté de la vie et la diminution du pouvoir d’achat. Comment Macky va traverser 2023 sans égratignures ? S’il gagne, c’est que c’est Sonko et les radicaux qui sont vaincus…

L’année 2023, Macky Sall va le vivre en étant constamment sur le qui-vive. Il n’aura pas droit à la moindre erreur. Il sera guetté et attendu partout. Et naturellement, la question de sa candidature à un troisième mandat sera au centre de toutes les attentions. C’est pourquoi, s’il a l’intention de se présenter réellement à un troisième mandat, sans que cela ne crée de violents soulèvements populaires, il lui faudra alors répondre aux attentes des Sénégalais. Nul n’aurait aimé être à sa place. Car, 2023 sera la pire année de Macky Sall.

Il lui faudra l’aborder et la terminer avec tact. Tant, son chemin va être parsemé d’embûches. Outre la société civile, les activistes, l’opposition, qui n’entendent une seule fois le laisser souffler et qui feront tout pour l’empêcher de se présenter à un troisième mandat en 2024, Macky Sall va faire face à d’autres problèmes. Il lui faudra tout faire, durant cette année 2023, pour éviter les nombreux scandales auxquels les Sénégalais ont l’habitude d’assister sous son règne.

Les nombreux détournements qui sont assimilés à des carnages financiers et frappés d’impunité. Et, ce qui choque les Sénégalais dans toutes ces histoires, c’est que ce sont les auteurs cités dans ces carnages financiers, qui se mettent à les narguer, montrant ainsi qu’ils bénéficient d’impunité. D’ailleurs, le dernier en date durant l’année écoulée, ce sont les détournements qui ont été mis en lumière dans le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds d’appui et de secours sur les effets de la Covid-19.

Les Sénégalais attendent de Macky Sall que la justice aille jusqu’au bout dans cette affaire et que tous ceux qui sont épinglés dans ce rapport, en subissent les conséquences. S’il parvient à sanctionner tous les coupables dans cette affaire, il aura ainsi donné la preuve qu’il est soucieux de la bonne gouvernance. Il aura ainsi donné à la société civile tous les gages à instaurer dans son nouveau modèle de gestion, la transparence.

Outre cet aspect sur la bonne gouvernance, Macky Sall doit résoudre le problème de l’emploi des jeunes. En 2012, lorsque les jeunes s’étaient mobilisés et avaient voté massivement pour lui, boutant du pouvoir Me Abdoulaye Wade, c’était parce qu’il leur avait fait plein de promesses. Macky Sall promettait alors à la jeunesse de créer pour elle, 500 000 emplois chaque année. A l’arrivée, que de déceptions pour tous ces jeunes Sénégalais !

Il y a aussi le coût de la vie. Les prix de certaines denrées ne cessent de flamber, alors que le pouvoir d’achat des Sénégalais ne cesse de diminuer. Certaines denrées dont le poisson, sont devenues rares dans nos marchés. Les Sénégalais sont en train de subir en ce moment une pénurie du sucre en poudre dans les boutiques et magasins. Non seulement, il doit tout faire pour faire baisser les prix des denrées de première nécessité, mais aussi tout faire pour que le marché soit suffisamment approvisionné.

Un autre chantier tout aussi crucial qui attend Macky Sall, c’est le règlement des conflits sociaux qui l’opposent à des secteurs vitaux comme la santé et l’éducation. Macky Sall doit tout faire pour que le gouvernement respecte ses engagements vis-à-vis des travailleurs de la santé et ceux de l’éducation. On ne peut pas construire une nation, si ces deux secteurs sont en instabilité.

Si Macky Sall parvient à vaincre tous ces démons, il aura assuré sa victoire sur l’opposition s’il se présente à un troisième mandat en 2024. Car, s’il sort indemne de ces épreuves, c’est que c’est l’opposition qui chutera. Il pourra alors sans coup férir envoyer Ousmane Sonko en prison, et continuer à mettre out Karim Wade et Khalifa Sall, du fait de l’inéligibilité qui les frappe. On a déjà oublié le débat sur l’amnistie… S’il ne s’en sort, ce sera la prison pour lui, les membres de sa famille, de sa belle-famille et de nombreux autres dignitaires de son régime, en 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn