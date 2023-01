Flop d’un discours…Macky oublie les questions essentielles

2022 s’en est allée laissant la place à 2023. Comme à l’accoutumée, le président de la République a tenu son discours de fin d’année. Macky Sall est revenu sur de nombreux événements qui se sont déroulés l’année précédente. Avant de donner les couleurs pour 2023, une année qui sera très politique. Le locataire du Palais n’a pas été indifférent aux casseroles de Sonko et sa bande. Mais le chef de l’Etat, Macky Sall, est complètement passé à côté. Il a laissé de côté les questions essentielles sur lesquelles les sénégalais l’attendait. Son discours est un flop aux yeux de beaucoup d’analystes.

Ce discours devait être le moment pour les présidents de régler l’éternel question du troisième mandat. Mais comme à ses habitudes, le chef de l’Etat a préféré jouer avec les nerfs des sénégalais. Il a complètement esquivé la question. Un acte de plus qui démontre que le chef et ses alliés sont prêts à passer outre la constitution en 2024. En prenant la parole, déclarer qu’il ne sera pas candidat devait être le plus grand cadeau de fin d’année qu’il pouvait laisser à ce peuple qui lui a tout donné. Hélas, le locataire du Palais continue de se la jouer en solo.

Macky Sall a encore dribblé son monde. Et pour cause, dans sa communication, très attendue au moment où résonnaient quelques bruits de casseroles (un échec de Sonko), le chef de l’Etat s’est contenté de revenir sur ses réalisations et mettre de côté la question de son ambition réelle de briguer une troisième candidature en 2024. Une candidature sur laquelle, il avait promis d’éclairer les sénégalais aux lendemains des élections législatives du 31 juillet dernier. Depuis lors, c’est silence radio. Mais les actes qu’ils posent prouvent qu’il est prêt à tenter le diable ce malgré le bruit assourdissant des casseroles.

L’autre point sur lequel les sénégalais attendaient le président Macky, c’était le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Le document a épinglé beaucoup de membres du gouvernement. La Cour a même demandé au garde des Sceaux l’ouverture d’informations judiciaires contre dix responsables impliqués. Mais le gouvernement est toujours dans la logique de protéger ses hommes. « L’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie de COVID-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière », a déclaré le chef de l’Etat.

Cette déclaration est loin de la réaction que les sénégalais attendaient. Le collectif «Sunuy milyaar du rees» va encore patienter avant de voir des têtes tomber dans cette affaire qui tient en haleine toute une République. Le locataire du Palais semble enclin à protéger les siens. Comme quoi le débat sur cette affaire de rapports est loin de connaître son épilogue. Mais il n’est pas le seul point important que le locataire du Palais ait zappé dans son discours.

Le troisième point sur lequel l’avant-dernier discours de 31 décembre de Macky devait tourner, est en rapport avec la question de l’État de droit. Le Sénégal est en passe de devenir une dictature. Depuis que le débat sur le troisième mandat est lancé, des personnalités politiques, journalistes ou même sympathisants sont traqués. Les prisons sont remplies de jeunes qui paient cash leur appartenance politique. Ce qui pousse de nombreux observateurs à soupçonner le pouvoir de traquer des adversaires. En tant que chef d’Etat, Macky se devait de défendre l’indépendance de la justice. Mais il a préféré défendre ses projets.

Ce discours est loin des attentes des sénégalais. Cet avant-dernier message du 31 décembre du chef de l’Etat devait être une vitrine pour rassurer tout un peuple suspendu sur sa déclaration sur le troisième mandat. Le locataire du Palais a une dernière chance pour se rattraper. Son discours du 3 avril devra être le lieu et place pour Macky Sall d’édifier tout un peuple devenu tapeur de casseroles.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru