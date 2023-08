Macky face à deux gros problèmes…il cherche solutions

Le Président Macky Sall n’est pas encore sorti de l’ornière. Alors qu’on est à moins de sept (7) mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024, il fait toujours face à ses vieux démons. Deux problèmes monstrueux se dressent devant lui. L’actuel locataire du Palais est en train de tout faire pour se tirer d’affaires. Mais la tâche est loin d’être facile. Car le chef de l’Etat pourrait mettre en péril la cohésion qui règne actuellement dans son parti. Macky met aussi en jeu la sacralité de l’État.

Si Macky Sall pensait qu’en renonçant à son troisième mandat il gouvernerait en paix, il se trompe. Le chef de l’État doit faire face à un gros problème interne : le choix d’un remplaçant. En effet, depuis qu’il s’est retiré, il n’a toujours pas trouvé son dauphin. Il a raté tous les rendez-vous qu’il avait donnés. Macky est même allé jusqu’à chercher du renfort en la personne de Moustapha Niasse. Malheureusement, le commandant en chef n’est toujours pas en mesure de nous présenter un candidat pour la grande coalition Benno Bokk Yakaar.

Et si Macky tarde à choisir, c’est parce qu’il ne veut pas voir sa coalition voler en éclat. Car, le choix n’est pas facile avec toutes les candidatures déclarées au sein de Benno. Peu importe celui qui sera choisi, il y aura des frictions. Une chose que le locataire du Palais veut éviter. Mais il sait pertinemment que c’est mission impossible. Ses alliés ont déjà montré qu’ils ne suivront pas n’importe qui. Et d’autres, à l’instar de certaines voix au Parti Socialiste, voudraient avoir leur propre candidat.

Ce cocktail de désaccord risque d’exploser à tout moment sur la tête de Macky Sall. La coalition Benno Bokk Yakaar a pu s’imposer pendant douze (12) ans en restant unie. Rien ne dit qu’elle aura sa chance en allant à la bataille de 2024 en ordre dispersé. Raison pour laquelle Macky est prêt à mouiller le maillot. «Je serais au front avant et pendant la campagne», a-t-il dit. Avant de promettre de se battre pour une «victoire au premier tour». Mais tout cela risque d’être insuffisant face au défi qui l’attend.

L’autre gros problème de Macky Sall demeure Ousmane Sonko. Même derrière les barreaux, le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) hante le sommeil du chef de l’Etat. Depuis plus de 20 jours il aurait entrepris une grève de la faim en prison. Selon ses proches, il refuserait aussi tout soin. Ce qui ne fait qu’empirer sa situation. Le maire de Ziguinchor souffre d’insuffisance rénale. Dans une sortie vidéo, l’une de ses femmes a déclaré qu’il ne sentait plus son côté gauche.

Ce qui l’a poussé à implorer Macky Sall de libérer son époux. Et elle n’est pas la seule. Des membres de la société civile sont devenus les nouveaux avocats de Sonko. Chaque jour, ils plaident pour sa libération. Des voix d’hommes politiques semblent aussi se lever pour exiger que le maire de Ziguinchor soit libre. Face à la situation, deux choix s’offrent au chef de l’Etat. Il peut répondre humainement à ces appels et prononcer la libération de son principal adversaire. Un choix qui lui fera gagner beaucoup dans l’estime de certains patriotes.

Mais le président sera affaibli. Ousmane Sonko n’a cessé de défier toute une République. Il a insulté le chef de l’Etat, attaqué des magistrats. Ces partisans ont insulté toutes les confréries. Et si tout cela disparaît comme par enchantement, ce serait une grosse défaite pour l’Etat. Alors, le locataire du Palais pourrait aussi refuser l’idée de libérer le maire de Ziguinchor. Et là il laissera la justice suivre son cours. Ce qui va aboutir à une condamnation pour Sonko poursuivi pour plusieurs délits. Mais le président sera de plus en plus détesté par les soutiens de Sonko

Ainsi voici Macky face à deux problèmes cruciaux. Toutes les décisions qu’il prendra, auront un impact direct sur sa gouvernance. Le chef de l’Etat ne peut pas faiblir au dernier virage de son dernier mandat. Le moindre faux pas lui sera fatal. Mais sera aussi fatal au candidat de Benno qui a besoin de consensus….

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru