Sonko le saint devient un « pourri vomi » …Comment il a tout perdu

Il était glorifié ! Eh oui, Ousmane Sonko était même déifié par certains de ses partisans qui priaient devant son portrait et demandaient sa bénédiction. Ils l’appelaient « Mou Sell mi » qui veut dire le Saint. Ousmane Sonko avait atteint le nirvana en thème d’ascension politique. Personne ne pouvait imaginer, en un seul instant, que ce politicien serait déchu de son rôle de chef de parti et ne serait pas candidat à la présidentielle de 2024. Ce qui était impossible arriva. Et voilà l’homme est en prison et son parti dissous. Pis, ces épouses supplient le chef de l’Etat et implore sa clémence. Le saint d’hier est devenu un indésirable…Qu’a-t-il bien pu faire aux Sénégalais… ?

Ousmane Sonko a tout perdu. Il est passé de saint homme à paria de la République. En 2021, 14 jeunes sont morts pour ne pas le laisser croupir en prison. Et jusqu’en 2023, les 1er et 02 juin, 16 jeunes sont encore morts à l’énoncé du verdict l’innocentant pour le viol et le condamnant pour corruption de la jeunesse. Ce sera la dernière fois que les jeunes meurent pour lui, Ousmane Sonko.

Le 3 juillet dernier, Ousmane Sonko était incarcéré à la prison de Sébikhotane. Tout le Sénégal craignait le pire. Même Ousmane Sonko croyait au chaos indescriptible qui devait s’abattre sur le Sénégal. Il défiait ainsi les autorités en prédisant le chaos, s’il était emprisonné. Ousmane Sonko croyait faire peur. Il pensait que les jeunes allaient descendre dans la rue et brûler tout le pays.

Il n’en est rien. Les Sénégalais ne sont pas sortis et il ne s’est rien passé. Aucun jeune n’est mort et les Forces de l’ordre n’ont pas été attaquées. Les jeunes ont préféré les plages en cette période de canicule. Ils ont oublié le combat pour Sonko et se sont tournés vers leurs préoccupations et hobbys. Terrible désillusion pour Ousmane Sonko qui voit dans la foulée de son embastillement, son parti être dissous.

Ousmane Sonko a été oublié en un laps de temps. Mais que s’est-il passé ? Les jeunes en ont marre de l’extravagance de Sonko. Les jeunes en ont marre des exagérations du maire de Ziguinchor. Il est allé même jusqu’à dire que tout jeune qui meurt au cours des manifestations qu’il appelle, ses parents vont encore en créer d’autres. Une véritable insulte qui montre à quel point, il maîtrise ces jeunes qui se battent pour lui. Sonko a voulu faire de ces jeunes, ses objets.

Quand il a dit qu’il voulait déloger et traîner Macky Sall dehors comme ce fut le cas pour Samuel Doe, l’ancien président libérien, cela a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase chez les jeunes. Les jeunes croyaient à une nouvelle révolution dans les mentalités, dans la bonne gouvernance et dans la citoyenneté. Mais quand ils ont vu et entendu Sonko dévier vers le diktat, l’autoritarisme et la chasse aux sorcières, alors ils ont eu peur pour eux-mêmes. Ils ont préféré la paix à l’aventurisme. Et le plus grand perdant est le leader de l’Ex Pastef.

Il n’est plus le charismatique Sonko, mais le revanchard qui veut le pouvoir pour persécuter. le maire de Ziguinchor en prison, les Sénégalais vivent dans la paix et non dans la peur de manifestations sanglantes. Ils ne changeront jamais cette paix pour (re)basculer dans la violence au grand dam de Sonko. Quelle désillusion pour le maire de Ziguinchor qui croyait avoir mis les jeunes à ses pieds.

La désillusion est devenue si grande que Sonko en est réduit à observer la grève de la faim pour obtenir sa liberté. Il est seul et abandonné à son sort. Sa lutte, il doit le mener seul avec l’appui de sa famille pour obtenir sa liberté. On a vu, ses deux épouses faire des sorties pour implorer le pardon du Président de la République Macky Sall et en même temps lancer un appel à la Première dame, Marième Faye Sall.

Le monde est en train de s’écrouler sous les pieds d’Ousmane Sonko qui voit son rêve de devenir Président de la République du Sénégal s’évaporer de plus en plus. L’homme a joué et il a perdu. Les jeunes sur qui il misait pour le sortir du pétrin, ont d’autres chats à fouetter que de se battre pour lui et s’offrir à chair à canon.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn